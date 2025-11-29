Рейтинг@Mail.ru
04:32 29.11.2025 (обновлено: 04:33 29.11.2025)
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 декабря
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. С 1 декабря повысят пенсии пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, а также тем, кто прекратил трудовую деятельность, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"С 1 декабря 2025 года увеличение пенсий ждет тех, у кого в этом месяце возникло право на перерасчет. Это касается, в частности, тех, кому исполнилось 80 лет, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности", - сказал Нилов.
Он отметил, что для граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 17 815 рублей. Кроме того, по словам депутата, дополнительно к этому положена надбавка за уход: 1314 рубля для получателей страховой пенсии и 1377 рублей - для получателей государственной.
«
"Такой же принцип действует для инвалидов первой группы: им автоматически назначается двойной размер фиксированной выплаты и ежемесячная компенсация", - добавил Нилов.
Глава думского комитета уточнил, что, если гражданин уже получал повышенную выплату по инвалидности I группы, повторного удвоения не производится.
"В случае увольнения в ноябре - перерасчет пенсий происходит с декабря. Подавать заявление в Социальный фонд не требуется, так как всю необходимую информацию передает бывший работодатель. Если данные поступят с задержкой, все недополученные средства будут выплачены позже отдельной доплатой", - подчеркнул он.
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
