Рейтинг@Mail.ru
Сийярто резко высказался после критики в адрес Орбана за визит в Москву - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 29.11.2025 (обновлено: 23:33 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/orban-2058663614.html
Сийярто резко высказался после критики в адрес Орбана за визит в Москву
Сийярто резко высказался после критики в адрес Орбана за визит в Москву - РИА Новости, 29.11.2025
Сийярто резко высказался после критики в адрес Орбана за визит в Москву
Будапешту не нужен мандат ЕС для диалога с Москвой, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя критику в... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T22:46:00+03:00
2025-11-29T23:33:00+03:00
в мире
венгрия
россия
москва
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058347489_0:70:2688:1581_1920x0_80_0_0_d68b5a348076fff4ac25476d4ef96e34.jpg
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058624042.html
https://ria.ru/20251129/orban-2058604969.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058347489_0:0:2688:2016_1920x0_80_0_0_45f7c45eff8ced76c75f0a75b682b030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, москва, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, петер сийярто
В мире, Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Петер Сийярто
Сийярто резко высказался после критики в адрес Орбана за визит в Москву

Сийярто: Венгрия не нуждается в мандате ЕС для диалога с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
Владимир Путин и Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Будапешту не нужен мандат ЕС для диалога с Москвой, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя критику в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за визит в Россию.
"Читая разочарованные заявления провоенных европейских политиков <…>, я считаю, что необходимо устранить серьезное недоразумение. Нам, венграм, не нужно разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или кого-либо еще для каких-либо внешних переговоров", — написал он в соцсети X.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Орбан рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта
Вчера, 16:18
Политик подчеркнул, что решения Венгрии определяются исключительно национальными интересами страны.
Ранее Виктор Орбан назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным успешными, поскольку по итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.
Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Как отметил президент России, отношения с Венгрией продолжают развиваться, несмотря на все сложности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Орбан обратился с громким призывом к Украине
Вчера, 14:11
 
В миреВенгрияРоссияМоскваВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала