Орбан заявил, что Венгрия и Россия выполняют все договоренности с 2009 года

БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Венгрия и Россия за период с 2009 года полностью выполняли все взаимные договоренности, даже если это было трудно, для Москвы очень важно, может ли она доверять партнерам, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.