29.11.2025
16:37 29.11.2025
Орбан заявил, что Венгрия и Россия выполняют все договоренности с 2009 года
венгрия, россия, москва, виктор орбан, владимир путин, в мире
Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, В мире
© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Венгрия и Россия за период с 2009 года полностью выполняли все взаимные договоренности, даже если это было трудно, для Москвы очень важно, может ли она доверять партнерам, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Для русских важно, могут ли они доверять партнеру. И я использую эту позицию. Я впервые вел с ним (тогдашним российским премьером Владимиром Путиным - ред.) переговоры в 2009 году, и с тех пор я заключил бог знает сколько десятков соглашений, и мы все их выполнили. Даже то, что было неудобным и сложным. Все. И надо сказать, что с российской стороны все наши соглашения полностью соблюдались. И я верю, что мы сможем это продлить", - сказал Орбан, выступая в городе Ньиредьхаза, трансляция велась на его YouTube-канале.
Орбан обратился с громким призывом к Украине
Вчера, 14:11
По словам венгерского премьера, для Венгрии ключевой момент заключается в том, чтобы крупные страны относились к договоренностям с Будапештом не как к чему-то, что можно запросто нарушить, а к тому, что надо соблюдать.
"Поэтому самое важное, что я могу сказать о российском президенте: это работает", - подчеркнул Орбан.
В пятницу состоялась встреча Путина с Орбаном. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал переговоры с российским лидером успешными, поскольку по их итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.
Стало известно меню ужина Орбана в ресторане русской кухни
28 ноября, 23:39
 
Венгрия Россия Москва Виктор Орбан Владимир Путин В мире
 
 
