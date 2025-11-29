https://ria.ru/20251129/orban-2058626116.html
Орбан заявил, что Венгрия и Россия выполняют все договоренности с 2009 года
Орбан заявил, что Венгрия и Россия выполняют все договоренности с 2009 года - РИА Новости, 29.11.2025
Орбан заявил, что Венгрия и Россия выполняют все договоренности с 2009 года
Венгрия и Россия за период с 2009 года полностью выполняли все взаимные договоренности, даже если это было трудно, для Москвы очень важно, может ли она доверять РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T16:37:00+03:00
2025-11-29T16:37:00+03:00
2025-11-29T16:37:00+03:00
венгрия
россия
москва
виктор орбан
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251129/orban-2058604969.html
https://ria.ru/20251128/orban-2058534205.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, москва, виктор орбан, владимир путин, в мире
Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, В мире
Орбан заявил, что Венгрия и Россия выполняют все договоренности с 2009 года
Орбан: Венгрия и РФ полностью выполняли все взаимные договоренности с 2009 года
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Венгрия и Россия за период с 2009 года полностью выполняли все взаимные договоренности, даже если это было трудно, для Москвы очень важно, может ли она доверять партнерам, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Для русских важно, могут ли они доверять партнеру. И я использую эту позицию. Я впервые вел с ним (тогдашним российским премьером Владимиром Путиным
- ред.) переговоры в 2009 году, и с тех пор я заключил бог знает сколько десятков соглашений, и мы все их выполнили. Даже то, что было неудобным и сложным. Все. И надо сказать, что с российской стороны все наши соглашения полностью соблюдались. И я верю, что мы сможем это продлить", - сказал Орбан
, выступая в городе Ньиредьхаза, трансляция велась на его YouTube-канале.
По словам венгерского премьера, для Венгрии
ключевой момент заключается в том, чтобы крупные страны относились к договоренностям с Будапештом
не как к чему-то, что можно запросто нарушить, а к тому, что надо соблюдать.
"Поэтому самое важное, что я могу сказать о российском президенте: это работает", - подчеркнул Орбан.
В пятницу состоялась встреча Путина с Орбаном. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал переговоры с российским лидером успешными, поскольку по их итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.