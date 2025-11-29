Рейтинг@Mail.ru
Орбан анонсировал заключение крупных сделок после переговоров в Москве
29.11.2025
Орбан анонсировал заключение крупных сделок после переговоров в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве удалось "открыть дверь для 2-3 больших сделок"... РИА Новости, 29.11.2025
Орбан анонсировал заключение крупных сделок после переговоров в Москве

БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве удалось "открыть дверь для 2-3 больших сделок" на фоне продажи активов РФ за рубежом из-за санкций США.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры об увеличении доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), это могло бы решить проблемы компании, возникшие из-за санкций США.
"Сейчас из-за американских санкций россиянам приходится продавать многие свои активы за пределами России. Идёт большая международная гонка за то, кому и как их продать... И я могу сказать, что мы открыли дверь для двух-трёх серьёзных крупных сделок. А когда MOL и остальные будут договариваться о том, чего хотят, это уже вопрос бизнеса, это не дело венгерского правительства", - сказал Орбан, выступая в городе Ньиредьхаза. Трансляция велась на его YouTube-канале.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS, которая находится под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось четыре дня до полной остановки.
Заголовок открываемого материала