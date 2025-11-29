Орбан анонсировал заключение крупных сделок после переговоров в Москве

БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве удалось "открыть дверь для 2-3 больших сделок" на фоне продажи активов РФ за рубежом из-за санкций США.