Рейтинг@Mail.ru
Орбан обратился с громким призывом к Украине - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 29.11.2025 (обновлено: 14:57 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/orban-2058604969.html
Орбан обратился с громким призывом к Украине
Орбан обратился с громким призывом к Украине - РИА Новости, 29.11.2025
Орбан обратился с громким призывом к Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что время в украинском конфликте играет на руку России, в связи с чем Киеву стоит отказаться от иллюзий. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T14:11:00+03:00
2025-11-29T14:57:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
виктор орбан
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058327314_0:308:3044:2020_1920x0_80_0_0_c98de459697403d2c537835f2fb092c0.jpg
https://ria.ru/20251128/orban-2058344475.html
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058553492.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058327314_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3713ff5001f1a54b8b03cb928675c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Орбан обратился с громким призывом к Украине

Орбан: время в украинском конфликте играет на руку России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что время в украинском конфликте играет на руку России, в связи с чем Киеву стоит отказаться от иллюзий.
"Пора отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза. Отрезвляющая реальность изложена в американском мирном плане из 28 пунктов. Вот его ключевые моменты: во-первых, время играет на руку России, а не Украине, а это значит, что чем дольше будет затягиваться приход мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет", - заявил Орбан в интервью изданию Welt am Sonntag.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Орбан рассказал о развитии отношений Венгрии и России
28 ноября, 14:05
Он также подчеркнул, что существует необходимость скорейшего начала российско-европейских переговоров на высоком уровне.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили о раздражении Трампа из-за Украины
Вчера, 05:07
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВиктор ОрбанЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала