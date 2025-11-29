Орбан обратился с громким призывом к Украине

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что время в украинском конфликте играет на руку России, в связи с чем Киеву стоит отказаться от иллюзий.

"Пора отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза. Отрезвляющая реальность изложена в американском мирном плане из 28 пунктов. Вот его ключевые моменты: во-первых, время играет на руку России , а не Украине , а это значит, что чем дольше будет затягиваться приход мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет", - заявил Орбан в интервью изданию Welt am Sonntag

Он также подчеркнул, что существует необходимость скорейшего начала российско-европейских переговоров на высоком уровне.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России

Как отмечал Владимир Путин , у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Киева , на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.