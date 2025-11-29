Орбан обратился с громким призывом к Украине

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что время в украинском конфликте играет на руку России, в связи с чем Киеву стоит отказаться от иллюзий.
"Пора отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза. Отрезвляющая реальность изложена в американском мирном плане из 28 пунктов. Вот его ключевые моменты: во-первых, время играет на руку России, а не Украине, а это значит, что чем дольше будет затягиваться приход мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет", - заявил Орбан в интервью изданию Welt am Sonntag.
Орбан рассказал о развитии отношений Венгрии и России
28 ноября, 14:05
Он также подчеркнул, что существует необходимость скорейшего начала российско-европейских переговоров на высоком уровне.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.