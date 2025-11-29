Орбан призвал как можно скорее начать переговоры между Россией и Европой

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Нужно как можно скорее начать переговоры на высоком уровне между Россией и Европой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Пора отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза. Отрезвляющая реальность изложена в американском мирном плане из 28 пунктов. Вот его ключевые моменты: во-первых, время на стороне России, а не Украины, а это значит, что чем дольше мир откладывается, тем больше людей и территорий Украина потеряет. Этого можно было бы избежать, только если бы НАТО отправило на фронт сухопутные войска, что напрямую привело бы к следующей крупной европейской войне", — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.
По его словам, Россию вновь интегрируют в мировую экономику в соответствии с американскими принципами: санкции постепенно снимут, замороженные активы используют для создания американо-российских инвестиционных фондов и бизнес возобновится.
"В-третьих, миф о том, что европейцы финансируют войну за счет российских денег, развеян. Мы должны признать перед нашими гражданами, что каждый евро, потраченный нами до сих пор, и каждый евро, который мы потратим в будущем на поддержку Украины, полностью, на сто процентов оплачен народами Европы. Все эти пункты свидетельствуют о необходимости немедленного начала европейско-российских переговоров на высоком уровне в кратчайшие сроки", — подчеркнул премьер.
"Кроме того, чтобы обеспечить разумные пределы наращивания вооружений, необходимо заключить с Россией соглашение о контроле над вооружениями", — заключил он.
Накануне в Москве прошла встреча Владимира Путина и венгерского премьера, она продлилась почти четыре часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Орбан назвал переговоры успешными.