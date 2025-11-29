https://ria.ru/20251129/orban-2058539207.html
Орбан мог выбрать ресторан "Живаго" из-за одноименного кафе в Будапеште
Орбан мог выбрать ресторан "Живаго" из-за одноименного кафе в Будапеште - РИА Новости, 29.11.2025
Орбан мог выбрать ресторан "Живаго" из-за одноименного кафе в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог остановить свой выбор на ресторане "Живаго" в Москве, исходя из того, что в Будапеште, как выяснило РИА Новости, есть... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T01:06:00+03:00
2025-11-29T01:06:00+03:00
2025-11-29T01:06:00+03:00
будапешт
венгрия
москва
виктор орбан
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058327314_0:308:3044:2020_1920x0_80_0_0_c98de459697403d2c537835f2fb092c0.jpg
https://ria.ru/20251128/orban-2058528377.html
https://ria.ru/20251128/orban-2058534205.html
будапешт
венгрия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058327314_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3713ff5001f1a54b8b03cb928675c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
будапешт, венгрия, москва, виктор орбан, владимир путин, общество
Будапешт, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, Общество
Орбан мог выбрать ресторан "Живаго" из-за одноименного кафе в Будапеште
Орбан мог выбрать ресторан "Живаго" из-за кафе в Будапеште с вывеской на русском
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог остановить свой выбор на ресторане "Живаго" в Москве, исходя из того, что в Будапеште, как выяснило РИА Новости, есть кофейня с таким же названием и вывеской на русском языке.
Орбан
после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
в пятницу поужинал блюдами русской кухни в ресторане "Живаго", расположенном напротив Кремля. В меню были блюда русской кухни: блины с красной икрой, сало в шелухе, пельмени и борщ.
Расположенная в центре Будапешта
кофейня "Живаго" с вывесками на венгерском и русском языках представляет собой небольшое по площади заведение в ретро-стиле со старинной мебелью, антикварной утварью, кружевными плетеными скатертями и самоваром у входа.
В меню - алкогольные и безалкогольные напитки, среди которых "русский кофе а-я Живаго" с водкой, кофейным и миндальным ликером и взбитыми сливками и просто "кофе Живаго" с гвоздикой и корицей.
В "Живаго" также подают выпечку, в частности ватрушки и "домашние пироги прямо от Татьяны" с мясом, капустой и яйцом, рисом и зеленым луком. Можно заказать также "завтрак Живаго" с черным хлебом, икрой и сливочным маслом, опционально добавив к нему шампанское.
Заведение открыла в историческом здании более 15 лет назад венгерская семья с русскими корнями. Бывал ли там Орбан - неизвестно.