Орбан мог выбрать ресторан "Живаго" из-за одноименного кафе в Будапеште - РИА Новости, 29.11.2025
01:06 29.11.2025
Орбан мог выбрать ресторан "Живаго" из-за одноименного кафе в Будапеште
будапешт
венгрия
москва
виктор орбан
владимир путин
будапешт, венгрия, москва, виктор орбан, владимир путин, общество
Будапешт, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, Общество
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог остановить свой выбор на ресторане "Живаго" в Москве, исходя из того, что в Будапеште, как выяснило РИА Новости, есть кофейня с таким же названием и вывеской на русском языке.
Орбан после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу поужинал блюдами русской кухни в ресторане "Живаго", расположенном напротив Кремля. В меню были блюда русской кухни: блины с красной икрой, сало в шелухе, пельмени и борщ.
Расположенная в центре Будапешта кофейня "Живаго" с вывесками на венгерском и русском языках представляет собой небольшое по площади заведение в ретро-стиле со старинной мебелью, антикварной утварью, кружевными плетеными скатертями и самоваром у входа.
В меню - алкогольные и безалкогольные напитки, среди которых "русский кофе а-я Живаго" с водкой, кофейным и миндальным ликером и взбитыми сливками и просто "кофе Живаго" с гвоздикой и корицей.
В "Живаго" также подают выпечку, в частности ватрушки и "домашние пироги прямо от Татьяны" с мясом, капустой и яйцом, рисом и зеленым луком. Можно заказать также "завтрак Живаго" с черным хлебом, икрой и сливочным маслом, опционально добавив к нему шампанское.
Заведение открыла в историческом здании более 15 лет назад венгерская семья с русскими корнями. Бывал ли там Орбан - неизвестно.
БудапештВенгрияМоскваВиктор ОрбанВладимир ПутинОбщество
 
 
