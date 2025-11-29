https://ria.ru/20251129/opasnost-2058640614.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб регионального правительства. РИА Новости, 29.11.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
