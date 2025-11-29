https://ria.ru/20251129/opasnost-2058639201.html
В Тульской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Тульской области, сообщает министерство по региональной безопасности. РИА Новости, 29.11.2025
На территории Тульской области объявили ракетную опасность