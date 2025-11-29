В ООН рассказали о ситуации с голодом в Южной Азии

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ситуация с голодом улучшилась в Южной Азии в результате социально-экономического роста Индии, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.

По его данным, в 2024 году уровень голода в Африке превысил 20%, то есть там голодал каждый пятый человек.