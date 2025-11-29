https://ria.ru/20251129/oon-2058568432.html
В ООН рассказали о ситуации с голодом в Южной Азии
В ООН рассказали о ситуации с голодом в Южной Азии
Ситуация с голодом улучшилась в Южной Азии в результате социально-экономического роста Индии, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной РИА Новости, 29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ситуация с голодом улучшилась в Южной Азии в результате социально-экономического роста Индии, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Заметно улучшилась ситуация в Юго-Восточной Азии
, Южной Азии, прежде всего связанная с динамичным социально-экономическим ростом в Индии
, а также в Южной Америке
. Но эта положительная тенденция, к сожалению, контрастирует с неуклонным ростом масштабов голода в большинстве субрегионов Африки
и Западной Азии", - сказал Кобяков.
По его данным, в 2024 году уровень голода в Африке превысил 20%, то есть там голодал каждый пятый человек.
"В Западной Азии вырос до 12,7% — это каждый восьмой житель", - поделился Кобяков.