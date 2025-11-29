https://ria.ru/20251129/obstrel-2058603251.html
В Брянской области двое мирных жителей пострадали из-за атаки дронов ВСУ
В Брянской области двое мирных жителей пострадали из-за атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 29.11.2025
В Брянской области двое мирных жителей пострадали из-за атаки дронов ВСУ
Двое мирных жителей ранены в результате атаки дронов в Стародубском муниципальном округе Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T13:50:00+03:00
2025-11-29T13:50:00+03:00
2025-11-29T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:42:3206:1845_1920x0_80_0_0_7074b939b935b68dd29f7620579be9e2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_7911b1f0640e1a24507d69141e18e66c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области двое мирных жителей пострадали из-за атаки дронов ВСУ
В Брянской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль