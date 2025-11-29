https://ria.ru/20251129/npz-2058592773.html
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на Афипском НПЗ
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на Афипском НПЗ - РИА Новости, 29.11.2025
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на Афипском НПЗ
Открытое горение на Афипском НПЗ, загоревшемся из-за атаки БПЛА, ликвидировано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T12:34:00+03:00
2025-11-29T12:34:00+03:00
2025-11-29T12:35:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149505/21/1495052155_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a69a1dfd0d9491b9f114b7d7666cda71.jpg
https://ria.ru/20251129/pozhar-2058560949.html
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149505/21/1495052155_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8e847d16b54f747f9eda99378ddd262e.jpg
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на Афипском НПЗ
На Афипском НПЗ ликвидировали открытое горение