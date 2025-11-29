Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на Афипском НПЗ
12:34 29.11.2025 (обновлено: 12:35 29.11.2025)
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на Афипском НПЗ
Открытое горение на Афипском НПЗ, загоревшемся из-за атаки БПЛА, ликвидировано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на Афипском НПЗ

КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Открытое горение на Афипском НПЗ, загоревшемся из-за атаки БПЛА, ликвидировано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"На Афипском НПЗ ликвидировали открытое горение. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, специалисты ликвидировали открытое горение в 11.37", - говорится в сообщении.
Пожар на Афипском НПЗ произошел ночью 29 ноября, его локализовали на 250 квадратных метрах. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
