Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске
Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске - РИА Новости, 29.11.2025
Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске
Причиной взрыва в квартире в Новосибирске стал нагревшийся из-за собаки баллончик с дихлофосом, сообщило ГУ МЧС. РИА Новости, 29.11.2025
Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске
МЧС: причиной взрыва в доме в Новосибирске стали баллончик дихлофоса и собака