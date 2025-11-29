Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске

«

"Хозяин квартиры оставил на плите баллончик с дихлофосом. Когда в доме никого не было, собака включила конфорки — об этом свидетельствуют следы зубов на поворотных ручках. От нагрева баллончик разгерметизировался. Повезло: произошло самозатухание огня, ущерб мог быть иным", — рассказали в ведомстве.