Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске - РИА Новости, 29.11.2025
14:15 29.11.2025 (обновлено: 17:27 29.11.2025)
Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске
Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске
Причиной взрыва в квартире в Новосибирске стал нагревшийся из-за собаки баллончик с дихлофосом, сообщило ГУ МЧС.
2025
Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске

МЧС: причиной взрыва в доме в Новосибирске стали баллончик дихлофоса и собака

НОВОСИБИРСК, 29 ноя — РИА Новости. Причиной взрыва в квартире в Новосибирске стал нагревшийся из-за собаки баллончик с дихлофосом, сообщило ГУ МЧС.
"Хозяин квартиры оставил на плите баллончик с дихлофосом. Когда в доме никого не было, собака включила конфорки — об этом свидетельствуют следы зубов на поворотных ручках. От нагрева баллончик разгерметизировался. Повезло: произошло самозатухание огня, ущерб мог быть иным", — рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел в пятницу на улице Фадеева. Ударной волной выбило входную дверь, стекла в межкомнатной и балконной дверях, пострадала кухонная плита. Огнем незначительно повредило обои и кухонный гарнитур. Питомец не пострадал, он спрятался на балконе.
В МЧС напомнили, что, уходя из дома, нужно отключать все электроприборы, сенсорную панель плиты блокировать от детей и животных, не оставлять никаких предметов на плите.
