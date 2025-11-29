Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как вернуть уплаченные налоги по вкладам - РИА Новости, 29.11.2025
04:18 29.11.2025
Эксперт рассказала, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Эксперт рассказала, как вернуть уплаченные налоги по вкладам - РИА Новости, 29.11.2025
Эксперт рассказала, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Россияне, которые заплатили налог на доход по банковским вкладам за 2023 и 2024 годы, могут вернуть уплаченные суммы или их часть, воспользовавшись налоговыми... РИА Новости, 29.11.2025
экономика, россия
Экономика, Россия
Эксперт рассказала, как вернуть уплаченные налоги по вкладам

Мучараева: россияне могут вернуть налог на вклады за два года

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россияне, которые заплатили налог на доход по банковским вкладам за 2023 и 2024 годы, могут вернуть уплаченные суммы или их часть, воспользовавшись налоговыми вычетами, причем сделать это могут даже пенсионеры и самозанятые, рассказала РИА Новости налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.
"На доходы в виде процентов по вкладам за 2023 и 2024 годы распространяются стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, профессиональные вычеты, которые можно получить, оформив декларации", - рассказала Мучараева.
Менеджеры Сбербанка Премьер за работой - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог
3 июля, 02:18
Налог на доход, полученный от вкладов в банках, существует в России с 2021 года, однако в качестве меры поддержки граждан такие доходы в 2021 и 2022 годах освобождались от налогообложения. Поэтому россияне платят его начиная с 2023 года. Налогом облагается только доход, превышающий необлагаемую сумму: в 2024 году она составляла 210 тысяч рублей.
Декларировать процентный доход по вкладам не нужно, налоговая служба рассчитывает его самостоятельно на основании сведений, которые ей передают банки. Но чтобы получить налоговый вычет и вернуть себе хотя бы часть уплаченных налогов, необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ. В частности, вычеты предоставляются россиянам, которые в течение последних трех лет оплачивали лечение, образование, спорт или участвовали в долгосрочных инвестиционных программах: переводили средства на ИИС или в программу долгосрочных сбережений (ПДС).
Заявить вычет по налогу на доход от банковских вкладов можно только за 2023 и 2024 годы. При этом вычет по процентам, полученным в текущем 2025 году, получить уже нельзя из-за изменений в законе.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Финансист рассказала, кто заплатит за высокие доходы от вкладов
12 сентября, 03:18
"Если составляете декларацию 3-НДФЛ исключительно с целью получения налоговых вычетов и возврата НДФЛ, подать ее можно в любое время в течение трех лет по окончании года, в котором возникло право на вычет. К примеру, декларацию с вычетами за 2023 год можно подать до 31 декабря 2026 года включительно", - пояснила эксперт.
"Вычетом по процентам от вкладов могут воспользоваться даже те россияне, кто обычно не платит НДФЛ и не получает вычеты, – самозанятые, ИП, безработные, пенсионеры", - уточнила налоговый консультант.
Она привела пример расчета. "Допустим, безработный россиянин за 2024 получил совокупный доход по процентам в размере 400 тысяч рублей. Из них необлагаемая налогом часть – 210 тысяч рублей. Таким образом, НДФЛ с процентов к уплате на оставшуюся сумму составит 24 700 рублей. При этом гражданин потратил на лечение и занятия спортом 120 тысяч рублей. Эту сумму он может заявить к вычету. Ему вернут 15 600 рублей - 13% от 120 тысяч рублей", - объяснила эксперт.
В отделении банка - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Россиян начали информировать о налоге на доходы по вкладам
23 сентября, 10:05
 
Экономика Россия
 
 
Обсуждения
