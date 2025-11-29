Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов за 2024 год
00:04 29.11.2025 (обновлено: 00:05 29.11.2025)
Россиянам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов за 2024 год
Россиянам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов за 2024 год
2025-11-29T00:04:00+03:00
2025-11-29T00:05:00+03:00
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россиянам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов за 2024 год

У россиян осталось три дня на уплату имущественных налогов за 2024 год

Вход в здание Федеральной налоговой службы в Москве
Вход в здание Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вход в здание Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Владельцы земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств не позднее 1 декабря обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год - таким образом, на это у них осталось три дня.
Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба разослала в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России или на портале "Госуслуги".
Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах, напомнила в беседе с РИА Новости налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. "В зависимости от региона размер налога на имущество может меняться: местные власти вправе установить более низкую налоговую ставку или сделать дополнительные льготы для некоторых категорий налогоплательщиков", - отметила эксперт.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.
Оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС России или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах".
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
