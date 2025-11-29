Рейтинг@Mail.ru
В России сократилось число убийств в 2025 году - РИА Новости, 29.11.2025
15:15 29.11.2025
В России сократилось число убийств в 2025 году
В России сократилось число убийств в 2025 году - РИА Новости, 29.11.2025
В России сократилось число убийств в 2025 году
Число убийств и покушений на убийство в России сократилось на 13,2% за 10 месяцев 2025 года, также уменьшилось количество разбоев, грабежей и краж, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2025
2025
В России сократилось число убийств в 2025 году

МВД: число убийств и покушений на убийство сократилось на 13,2% за 2025 г

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число убийств и покушений на убийство в России сократилось на 13,2% за 10 месяцев 2025 года, также уменьшилось количество разбоев, грабежей и краж, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"За десять месяцев 2025 года количество зарегистрированных в Российской Федерации преступлений сократилось на 6,3%. В том числе снизилось на 13,2% число убийств и покушений на убийство, на 13,5% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа".
Также, по данным правоохранителей, меньше зарегистрировано разбоев – на 11,7%, грабежей – на 18,6%, краж – на 8,5%. При этом количество квартирных краж сократилось на 27,1%. Число краж и угонов транспортных средств также уменьшилось в России.
"Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, снизилось на 9,5%. При этом количество дистанционных краж уменьшилось на 21,8%, дистанционных мошенничеств – на 7,4%, фактов неправомерного доступа к компьютерной информации – на 40,9%", - добавили в ведомстве.
Правоохранители отметили снижение числа уличных разбоев на 25,1%, грабежей – на 32,6%, а краж – более чем на 21%.
В МВД сообщили, что количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 20,3%.
Также полицейские изъяли 23,7 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.
"Число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения сократилось на 10,3%, погибших в них людей стало меньше на 19%, раненных – на 8,8%", - заключили в ведомстве.
