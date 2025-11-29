Рейтинг@Mail.ru
"Куликово поле" не планируют делать "музеем на час" - РИА Новости, 29.11.2025
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:00 29.11.2025
"Куликово поле" не планируют делать "музеем на час"
"Куликово поле" не планируют делать "музеем на час" - РИА Новости, 29.11.2025
"Куликово поле" не планируют делать "музеем на час"
Из "Куликова поля" нельзя создать "музей на час", так как культурная площадка должна стать местом постоянного пребывания (туристов) и системного ознакомления с... РИА Новости, 29.11.2025
"Куликово поле" не планируют делать "музеем на час"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Государственный музей-заповедник Куликово поле - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Из "Куликова поля" нельзя создать "музей на час", так как культурная площадка должна стать местом постоянного пребывания (туристов) и системного ознакомления с экспозициями. Об этом заявил директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко на пресс-конференции, прошедшей в медиагруппе "Россия сегодня".
По замечанию спикера, посещение Куликова поля – это история "не для галочки", поскольку каждой достопримечательностью исторической и природной необходимо проникнуться. Куликово поле как таковое нельзя увидеть за один день, потому особую важность обретают ощущения, с которыми посетители выходят после визита.
"Мне кажется, что гораздо важнее не то, сколько человек посетили музей в час, в минуту, а с какими ощущениями люди, посетившие Куликово поле, вернулись в свои родные пенаты. Здесь, на мой взгляд, спешка и скорость сыграют злую шутку, поэтому мы делаем упор на многодневное посещение, неоднократное посещение, и в этом, я считаю, наш музей, благодаря поддержке региональных властей, добился очень серьезных успехов", – уточнил Гриценко на пресс-конференции, посвященной созданию музейного комплекса "Русское поле".
Упор на длительные и повторяющиеся визиты, исходя из слов директора, сопряжен с главной задачей работы музея-заповедника. Сотрудники стремятся вернуть Куликову полю неповторимое пространственное представление, и это возможно благодаря развитию продуманной туристической концепции, основанной на погружении в уникальную атмосферу Русского поля.
"С момента создания музея-заповедника мы боремся за то, чтобы вернуть Куликову полю именно пространственное представление. Очень часто мы слышали от гостей: "Я был на Куликовом поле". На самом деле подразумевалось, что он посещал всего лишь маленькую часть нашего большого Куликова поля", – пояснил Владимир Гриценко.
При этом глубинное осмысление пространства Куликова поля, по мнению эксперта, невозможно без организации комфортной внутренней среды. Так, в план развития музейного комплекса входит создание системы гостевых домов, отвечающей как запросам посетителей, так и особенностям самой площадки.
"Мы поняли, что гораздо более востребованной на нашей площадке является именно система гостевых домов. Этот формат как раз абсолютно семейный. Как правило, люди приезжают не просто с запросом узнать об истории. Важнее запрос на досуг в кругу родных и близких. История с гостевым домом, где располагается семья, самая удачная и самая востребованная. Соответственно, в дальнейшем, развивая гостиничную сеть, мы будем ориентироваться на это направление", – прокомментировал спикер.
Куликово поле – участок заповедной русской степи на побережье Непрядвы и Дона, место Куликовской битвы 1380 года. Сегодня на этой территории расположен музейный комплекс, развитие инфраструктуры которого направлено на объединение тем Поля Битвы и Поля Жизни.
 
