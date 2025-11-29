Рейтинг@Mail.ru
В Москве автомобиль сбил подростка на питбайке - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/moskva-2058631221.html
В Москве автомобиль сбил подростка на питбайке
В Москве автомобиль сбил подростка на питбайке - РИА Новости, 29.11.2025
В Москве автомобиль сбил подростка на питбайке
Водитель автомобиля сбил 16-летнего юношу на питбайке на велодорожке в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T17:16:00+03:00
2025-11-29T17:16:00+03:00
происшествия
москва
рублевское шоссе
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
https://ria.ru/20250913/chp-2041724803.html
москва
рублевское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, рублевское шоссе, kia rio
Происшествия, Москва, Рублевское шоссе, Kia Rio
В Москве автомобиль сбил подростка на питбайке

На Рублевском шоссе автомобиль сбил подростка на питбайке

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля сбил 16-летнего юношу на питбайке на велодорожке в Москве, сообщает столичная прокуратура.
"На Рублевском шоссе произошло столкновение автомобиля марки Kia и питбайка под управлением 16-летнего юноши, следовавшего по велодорожке", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В ведомстве отметили, что подросток госпитализирован. Установление причин и обстоятельств аварии взяла под контроль прокуратура Западного административного округа.
На месте происшествия, где водитель автомобиля Ford насмерть сбил 14-летнего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке
13 сентября, 19:41
 
ПроисшествияМоскваРублевское шоссеKia Rio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала