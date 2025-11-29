https://ria.ru/20251129/moskva-2058631221.html
В Москве автомобиль сбил подростка на питбайке
В Москве автомобиль сбил подростка на питбайке
Водитель автомобиля сбил 16-летнего юношу на питбайке на велодорожке в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 29.11.2025
