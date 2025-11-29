Синоптик рассказал, когда в Москву придут холода

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Холодное вторжение ожидается в Москве только в третьей декаде декабря, оно вернет показатели в рамки климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Зима в Москве по климату уже должна была разменять третью неделю, а средний температурный фон пока уверенно превышает нулевую отметку, более того, нынешний ноябрь за два дня до своего окончания в точности повторяет график самого тёплого в истории ноября 2013 года, его средняя температура воздуха составляет плюс 4 градуса. Учитывая температурные характеристики дня сегодняшнего, а также прогнозы на воскресенье, ноябрь 2025 года скорее всего не станет самым тёплым, но лидеров этого списка разделят даже не десятые, а скорее всего, сотые доли градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале

Синоптик отметил, что прогнозы на декабрь в Москве также тёплые, и переход температуры на зимние рельсы ожидается очень плавным и постепенным, без резких похолоданий.

"И только в конце второй – в начале третьей декад декабря в центре Европейской России ожидается холодное вторжение, которое лишь вернёт температурные показатели в рамки климатической нормы. Однако продолжительным оно не ожидается, и на свой предновогодний финал декабрь вновь заготовил тёплый погодный сценарий", - добавил он.

Специалист напомнил, что прошлый декабрь в столице оказался тёплым, его средняя температура воздуха на 2,3 градуса превысила климатическую норму, которая по новым климатическим нормам составляет минус 4,4 градуса.