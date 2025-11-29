Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву придут холода - РИА Новости, 29.11.2025
14:07 29.11.2025
Синоптик рассказал, когда в Москву придут холода
Синоптик рассказал, когда в Москву придут холода - РИА Новости, 29.11.2025
Синоптик рассказал, когда в Москву придут холода
Холодное вторжение ожидается в Москве только в третьей декаде декабря, оно вернет показатели в рамки климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 29.11.2025
москва
общество, москва, михаил леус, день народного единства
Общество, Москва, Михаил Леус, День народного единства
Синоптик рассказал, когда в Москву придут холода

Синоптик Леус: холодное вторжение ожидается в Москве в третьей декаде декабря

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Холодное вторжение ожидается в Москве только в третьей декаде декабря, оно вернет показатели в рамки климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Зима в Москве по климату уже должна была разменять третью неделю, а средний температурный фон пока уверенно превышает нулевую отметку, более того, нынешний ноябрь за два дня до своего окончания в точности повторяет график самого тёплого в истории ноября 2013 года, его средняя температура воздуха составляет плюс 4 градуса. Учитывая температурные характеристики дня сегодняшнего, а также прогнозы на воскресенье, ноябрь 2025 года скорее всего не станет самым тёплым, но лидеров этого списка разделят даже не десятые, а скорее всего, сотые доли градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что прогнозы на декабрь в Москве также тёплые, и переход температуры на зимние рельсы ожидается очень плавным и постепенным, без резких похолоданий.
"И только в конце второй – в начале третьей декад декабря в центре Европейской России ожидается холодное вторжение, которое лишь вернёт температурные показатели в рамки климатической нормы. Однако продолжительным оно не ожидается, и на свой предновогодний финал декабрь вновь заготовил тёплый погодный сценарий", - добавил он.
Специалист напомнил, что прошлый декабрь в столице оказался тёплым, его средняя температура воздуха на 2,3 градуса превысила климатическую норму, которая по новым климатическим нормам составляет минус 4,4 градуса.
"Так вот, ожидается что декабрь 2025 года будет как минимум таким же, а скорее всего, ещё более тёплым – его положительная температурная аномалия прогнозируется в пределах 2-3 градусов", - уточнил Леус.
Заголовок открываемого материала