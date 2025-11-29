В Москве 17 человек предстанут перед судом за организацию азартных игр

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Перед судом предстанут 12 мужчин и пять женщин, обвиняемые в незаконной организации и проведении азартных игр в Москве, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

"Двенадцать мужчин и пять женщин с целью наживы "открыли" в Москве нелегальное заведение для любителей азарта. Теперь участники орггруппы предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр (часть 3 статья 171.2 УК РФ )", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Москвы уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

По данным ведомства, двое из обвиняемых, являясь организаторами, арендовали квартиру в переулке Красина в Москве и завезли оборудование, а остальные участники организованной группы, работавшие администраторами и операторами, заключали пари, принимали ставки на исход спортивных игр, производили расчет проигрышей и выигрышей. Соответствующей лицензии у обвиняемых не было.

По итогам азартных игр организаторы выплачивали выигрыши за счет суммы ставок, принятых администраторами и операторами, либо получали доход в случае проигрыша клиентов букмекерской конторы.

"По уголовному делу приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, изъятые в ходе обысков и находящиеся на расчетных счетах обвиняемых, а также недвижимое имущество, всего на общую сумму более 200 миллионов рублей", - сообщили в прокуратуре.