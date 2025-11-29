https://ria.ru/20251129/moskva-2058596625.html
В Москве 17 человек предстанут перед судом за организацию азартных игр
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Перед судом предстанут 12 мужчин и пять женщин, обвиняемые в незаконной организации и проведении азартных игр в Москве, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Двенадцать мужчин и пять женщин с целью наживы "открыли" в Москве
нелегальное заведение для любителей азарта. Теперь участники орггруппы предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр (часть 3 статья 171.2 УК РФ
)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Москвы уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.
По данным ведомства, двое из обвиняемых, являясь организаторами, арендовали квартиру в переулке Красина в Москве и завезли оборудование, а остальные участники организованной группы, работавшие администраторами и операторами, заключали пари, принимали ставки на исход спортивных игр, производили расчет проигрышей и выигрышей. Соответствующей лицензии у обвиняемых не было.
По итогам азартных игр организаторы выплачивали выигрыши за счет суммы ставок, принятых администраторами и операторами, либо получали доход в случае проигрыша клиентов букмекерской конторы.
"По уголовному делу приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, изъятые в ходе обысков и находящиеся на расчетных счетах обвиняемых, а также недвижимое имущество, всего на общую сумму более 200 миллионов рублей", - сообщили в прокуратуре.
В заключение в сообщении отмечается, что уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.