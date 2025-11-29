Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: в Москве оцифровали документ о начале строительства метро
14:10 29.11.2025
Ликсутов: в Москве оцифровали документ о начале строительства метро
Ликсутов: в Москве оцифровали документ о начале строительства метро
Корпорация ЭЛАР оцифровала для системы Росархива УИАД (удаленного использования архивных документов) постановление "О строительстве Московского метрополитена",... РИА Новости, 29.11.2025
Ликсутов: впервые оцифрован документ о начале строительства московского метро

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Корпорация ЭЛАР оцифровала для системы Росархива УИАД (удаленного использования архивных документов) постановление "О строительстве Московского метрополитена", которое было принято 20 марта 1933 года, заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что данное постановление утвердило схему московского метро, там были также указаны сроки, бюджеты и технологии строительства. Этот документ впервые представлен в электронном виде и будет доступен через интернет.
"Московское метро – это не просто транспортная система, а символ инженерной мысли и технологического прогресса столицы. Метрополитен, который в этом году отмечает свое 90-летие, бьет рекорды по темпам развития. С 2011 года сеть выросла в 1,7 раза, общая протяженность путей превысила 560 километров, а количество станций достигло 306 с учетом МЦК. В юбилейный для метро год столичное предприятие завершило оцифровку постановления "О строительстве Московского метрополитена"1933 года. В документе определялись схемы линий, сроки и бюджеты строительства", — подчеркнул Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Заместитель мэра добавил, что теперь данный исторический артефакт впервые доступен в онлайн-формате через систему УИАД Росархива. И каждый желающий может детально его изучить.
Отмечается, что для поиска информации необходимо задать запрос по названию архива, фонда, описи или дела, а также по аннотациям и ключевым словам. В базе уже доступно свыше 67 тысяч фондов, 106 тысяч описей и 23,8 миллиона заголовков архивных дел.
"Вся работа – от сканирования и постобработки до распознавания текста и публикации постановления – выполнена усилиями и на базе собственных разработок столичного производителя планетарных сканеров и программных платформ ЭЛАР", — отметил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.
Министр добавил, что данный документ вошел в Государственную информационную систему удаленного использования архивных документов – единую цифровую точку доступа, где уже объединены электронные описи 13 федеральных архивов.
Система включает в себя документы Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива экономики, Российского государственного военно-исторического архива, Российского государственного архива литературы и искусства и прочих крупных хранилищ страны.
В свою очередь, директор Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) Марина Малютина заявила, что поиск и просмотр каталогов в ГИС УИАД доступны бесплатно и без регистрации, а для исследователей предусмотрен удаленный доступ к электронным копиям с возможностью расширенного поиска и заказа документов онлайн.
Государственная информационная система удаленного использования архивных документов (ГИС УИАД) разработана московской компанией ЭЛАР по заказу Федерального архивного агентства. Корпорация более 30 лет работает на рынке систем управления информацией и первой в России ввела понятие "Электронный архив", уточнили в пресс-службе ДИПП. На сегодняшний день в ее портфеле значатся сотни проектов корпоративного уровня, а также собственные продукты: от программных платформ и специализированных сканеров до роботизированных архивных накопителей. Решения обеспечивают полный цикл цифровой трансформации.
Ранее Ликсутов рассказал, что столичный завод привлек льготный инвесткредит на создание производства готовых лекарственных препаратов при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
