Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода без осадков, температура воздуха до плюс трех градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью один-три метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.