Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода без осадков, температура воздуха до плюс трех градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.11.2025
общество
москва
михаил леус
погода
москва
Москвичам рассказали о погоде в субботу
