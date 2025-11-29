Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: три участка в Перове и Новогирееве реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 29.11.2025
12:06 29.11.2025
Ефимов: три участка в Перове и Новогирееве реорганизуют в рамках КРТ
Ефимов: три участка в Перове и Новогирееве реорганизуют в рамках КРТ
В восточной части Москвы в районах Перово и Новогиреево на трех участках проведут редевелопмент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 29.11.2025
автомобильные дороги, мосгаз, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Автомобильные дороги, Мосгаз, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: три участка в Перове и Новогирееве реорганизуют в рамках КРТ

Ефимов: три участка на востоке Москвы реорганизуют в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В восточной части Москвы в районах Перово и Новогиреево на трех участках проведут редевелопмент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По проекту КРТ в районах Новогиреево и Перово реорганизуют три неэффективно используемых участка общей площадью около 13 гектаров. Здесь появится свыше 305 тысяч квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Ефимов: в Коммунарке построят школу по проекту КРТ
27 ноября, 09:06
Замглавы города сообщил, что на самом большом участке планируется возвести по программе реновации жилые дома на 300 тысяч квадратных метров. Вблизи еще построят детский сад на 250 мест.
В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что новостройки будут расположены рядом с улицами Полимерная, Мартеновская и Перовская. В квартирах общей площадью около 180 тысяч "квадратов" будут жить свыше 5,5 тысяч человек.
Рядом уже находятся несколько образовательных учреждений, включая школу искусств имени Римского-Корсакова и технологический колледж, а также детская поликлиника, библиотека, магазины, аптеки, офисы банков и кафе. Кроме того, поблизости есть два сквера, станции метро "Перово" и "Новогиреево, а еще станция МЦД "Новогиреево".
На двух других участках, где будут проводить редевелопмент, планируется переместить имущество "Мосгаза" и "Автомобильных дорог", чьи предприятия размещены там же, добавили в пресс-службе столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ефимов: два участка реорганизуют по КРТ в Москворечье-Сабурово и Царицыно
28 ноября, 09:06
 
Автомобильные дорогиМосгазВладимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
