© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: три участка в Перове и Новогирееве реорганизуют в рамках КРТ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В восточной части Москвы в районах Перово и Новогиреево на трех участках проведут редевелопмент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"По проекту КРТ в районах Новогиреево и Перово реорганизуют три неэффективно используемых участка общей площадью около 13 гектаров. Здесь появится свыше 305 тысяч квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города сообщил, что на самом большом участке планируется возвести по программе реновации жилые дома на 300 тысяч квадратных метров. Вблизи еще построят детский сад на 250 мест.

В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что новостройки будут расположены рядом с улицами Полимерная, Мартеновская и Перовская. В квартирах общей площадью около 180 тысяч "квадратов" будут жить свыше 5,5 тысяч человек.

Рядом уже находятся несколько образовательных учреждений, включая школу искусств имени Римского-Корсакова и технологический колледж, а также детская поликлиника, библиотека, магазины, аптеки, офисы банков и кафе. Кроме того, поблизости есть два сквера, станции метро "Перово" и "Новогиреево, а еще станция МЦД "Новогиреево".