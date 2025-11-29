Мурманский губернатор рассказал, как его дочь стала жертвой мошенников

МУРМАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его дочь Лиза стала жертвой мошенников.

Глава региона уточнил, что угрозы в адрес девушки продолжаются, ее запугивают фейками в соцсетях и публикацией дискредитирующей информации.

По словам губернатора Мурманской области, возбуждено уголовное дело. Также он призвал всех быть бдительными и остерегаться мошенников.