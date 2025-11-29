Рейтинг@Mail.ru
Мурманский губернатор рассказал, как его дочь стала жертвой мошенников - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 29.11.2025 (обновлено: 09:18 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/moshenniki-2058564117.html
Мурманский губернатор рассказал, как его дочь стала жертвой мошенников
Мурманский губернатор рассказал, как его дочь стала жертвой мошенников - РИА Новости, 29.11.2025
Мурманский губернатор рассказал, как его дочь стала жертвой мошенников
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его дочь Лиза стала жертвой мошенников. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T08:40:00+03:00
2025-11-29T09:18:00+03:00
происшествия
мурманская область
андрей чибис
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937966794_0:151:3068:1877_1920x0_80_0_0_1c2d1ab7c2307fed985f1b51aeb925bd.jpg
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937966794_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_7a572bd60395fd8d2fda15e443eaad2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, андрей чибис, мошенники, мошенничество
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, мошенники, Мошенничество
Мурманский губернатор рассказал, как его дочь стала жертвой мошенников

Дочь мурманского губернатора Чибиса стала жертвой мошенников

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его дочь Лиза стала жертвой мошенников.
"Начиналось все с банального кода для получения доставки, а в итоге закрутилось. <...> И шантаж, и угрозы, и очень четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка, угрозы в отношении и ее лично, и других членов семьи. Таким образом, мошенники вынудили даже отдать определенные деньги", — рассказал он в видеообращении.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:73065
11 февраля, 13:50
Глава региона уточнил, что угрозы в адрес девушки продолжаются, ее запугивают фейками в соцсетях и публикацией дискредитирующей информации.
«
"Этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы, но я посчитал правильным поделиться с вами этим, потому что, в том числе и примеры моей семьи, никто не застрахован, и это может стать предостережением для того, чтобы кто-то повелся на вот эти мошеннические действия", — пояснил Чибис.
По словам губернатора Мурманской области, возбуждено уголовное дело. Также он призвал всех быть бдительными и остерегаться мошенников.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
ПроисшествияМурманская областьАндрей ЧибисмошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала