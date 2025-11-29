Мурманский губернатор рассказал, как его дочь стала жертвой мошенников

МУРМАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его дочь Лиза стала жертвой мошенников.
"Начиналось все с банального кода для получения доставки, а в итоге закрутилось. <...> И шантаж, и угрозы, и очень четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка, угрозы в отношении и ее лично, и других членов семьи. Таким образом, мошенники вынудили даже отдать определенные деньги", — рассказал он в видеообращении.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Глава региона уточнил, что угрозы в адрес девушки продолжаются, ее запугивают фейками в соцсетях и публикацией дискредитирующей информации.
«
"Этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы, но я посчитал правильным поделиться с вами этим, потому что, в том числе и примеры моей семьи, никто не застрахован, и это может стать предостережением для того, чтобы кто-то повелся на вот эти мошеннические действия", — пояснил Чибис.
По словам губернатора Мурманской области, возбуждено уголовное дело. Также он призвал всех быть бдительными и остерегаться мошенников.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00