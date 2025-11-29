Рейтинг@Mail.ru
В МВД объяснили, как распознать, что вам пишут со взломанного аккаунта - РИА Новости, 29.11.2025
06:41 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/moshenniki-2058557363.html
В МВД объяснили, как распознать, что вам пишут со взломанного аккаунта
В МВД объяснили, как распознать, что вам пишут со взломанного аккаунта - РИА Новости, 29.11.2025
В МВД объяснили, как распознать, что вам пишут со взломанного аккаунта
Внезапные просьбы от знакомых в мессенджерах одолжить денег могут говорить о взломе аккаунта, сообщили в МВД.
https://ria.ru/20251128/zhitelnitsa-2058286541.html
В МВД объяснили, как распознать, что вам пишут со взломанного аккаунта

МВД: со взломанных аккаунтов приходят внезапные просьбы одолжить деньги

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Внезапные просьбы от знакомых в мессенджерах одолжить денег могут говорить о взломе аккаунта, сообщили в МВД.
"Мошенники, получив контроль над учетной записью, рассылают контактам сообщения с просьбой одолжить деньги, рассчитывая на то, что люди быстро откликнутся на просьбу знакомого человека", — указано в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что при подобных мошеннических рассылках злоумышленники используют файлы формата .apk, которые несут в себе установочные пакеты вредоносных программ. Именно через них есть возможность получить удаленный доступ к телефону, чем пользуются аферисты.
 
