Мосгорсуд оставил в силе решение по иску пострадавшего в "Крокусе"
04:41 29.11.2025
Мосгорсуд оставил в силе решение по иску пострадавшего в "Крокусе"
Мосгорсуд оставил в силе решение по иску пострадавшего в "Крокусе"
происшествия, москва, красногорск, московский городской суд, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Красногорск, Московский городской суд, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение отклонить иск пострадавшего в теракте в "Крокусе" к организатору концерта группы "Пикник" о нарушении прав потребителя и компенсации морального вреда на один миллион рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Хорошевский суде Москвы принял к производству иск заявителя, считавшего, что его права потребителя были нарушены. По его мнению, организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просил суд взыскать с ответчика один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Заявление было оставлено без удовлетворения в мае, заявитель обжаловал решение.
Решение Хорошевского суда столицы Мосгорсуд оставил без изменений 27 ноября, указано в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
ПроисшествияМоскваКрасногорскМосковский городской судКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала