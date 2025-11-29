Мосгорсуд оставил в силе решение по иску пострадавшего в "Крокусе"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение отклонить иск пострадавшего в теракте в "Крокусе" к организатору концерта группы "Пикник" о нарушении прав потребителя и компенсации морального вреда на один миллион рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.