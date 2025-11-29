Мосгорсуд оставил в силе решение по иску пострадавшего в "Крокусе"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение отклонить иск пострадавшего в теракте в "Крокусе" к организатору концерта группы "Пикник" о нарушении прав потребителя и компенсации морального вреда на один миллион рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Хорошевский суде Москвы принял к производству иск заявителя, считавшего, что его права потребителя были нарушены. По его мнению, организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просил суд взыскать с ответчика один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Заявление было оставлено без удовлетворения в мае, заявитель обжаловал решение.
Решение Хорошевского суда столицы Мосгорсуд оставил без изменений 27 ноября, указано в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
