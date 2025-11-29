Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил "Мосгаз" с юбилеем
09:29 29.11.2025
Путин поздравил "Мосгаз" с юбилеем
Путин поздравил "Мосгаз" с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении со 160-летием "Мосгаза" отметил оказание компанией содействия в восстановлении газовой инфраструктуры в ДНР и...
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
мосгаз
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, мосгаз
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Мосгаз, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении со 160-летием "Мосгаза" отметил оказание компанией содействия в восстановлении газовой инфраструктуры в ДНР и ЛНР, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 160-летием газового хозяйства Москвы... Отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание модернизации газового хозяйства, активно осваиваете перспективные технологии, оказываете содействие в восстановлении газовой инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что все эти годы газораспределительная система столицы уверенно развивается, и сегодня она по праву считается одной из крупнейших в мире. Он подчеркнул, что здесь трудятся специалисты самой высокой квалификации, ведь от компетентности сотрудников, ответственного отношения к делу во многом зависят надёжное, бесперебойное и безопасное газоснабжение промышленных предприятий, объектов энергетики, социальных учреждений, качество жизни и благополучие миллионов людей.
Кроме того, Путин выразил искренние слова признательности специалистам, которые выполняют особую миссию – обеспечивают сохранность Вечного огня в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата и на Поклонной горе в парке Победы.
"Убеждён, что вы и впредь будете беречь сложившиеся трудовые традиции, успешно решать поставленные задачи. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", - заключил он.
Газ для города
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
