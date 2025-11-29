Путин поздравил "Мосгаз" с юбилеем

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 160-летием газового хозяйства Москвы... Отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание модернизации газового хозяйства, активно осваиваете перспективные технологии, оказываете содействие в восстановлении газовой инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что все эти годы газораспределительная система столицы уверенно развивается, и сегодня она по праву считается одной из крупнейших в мире. Он подчеркнул, что здесь трудятся специалисты самой высокой квалификации, ведь от компетентности сотрудников, ответственного отношения к делу во многом зависят надёжное, бесперебойное и безопасное газоснабжение промышленных предприятий, объектов энергетики, социальных учреждений, качество жизни и благополучие миллионов людей.