https://ria.ru/20251129/mosgaz-2058569843.html
Путин поздравил "Мосгаз" с юбилеем
Путин поздравил "Мосгаз" с юбилеем - РИА Новости, 29.11.2025
Путин поздравил "Мосгаз" с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении со 160-летием "Мосгаза" отметил оказание компанией содействия в восстановлении газовой инфраструктуры в ДНР и... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T09:29:00+03:00
2025-11-29T09:29:00+03:00
2025-11-29T09:29:00+03:00
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
мосгаз
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg
https://realty.ria.ru/20251128/gaz-2055432596.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37a341357fd567801cf0a4ce30485d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, мосгаз
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Мосгаз, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Путин поздравил "Мосгаз" с юбилеем
Путин поздравил "Мосгаз" с 160-летием
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в поздравлении со 160-летием "Мосгаза" отметил оказание компанией содействия в восстановлении газовой инфраструктуры в ДНР и ЛНР, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 160-летием газового хозяйства Москвы... Отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание модернизации газового хозяйства, активно осваиваете перспективные технологии, оказываете содействие в восстановлении газовой инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что все эти годы газораспределительная система столицы уверенно развивается, и сегодня она по праву считается одной из крупнейших в мире. Он подчеркнул, что здесь трудятся специалисты самой высокой квалификации, ведь от компетентности сотрудников, ответственного отношения к делу во многом зависят надёжное, бесперебойное и безопасное газоснабжение промышленных предприятий, объектов энергетики, социальных учреждений, качество жизни и благополучие миллионов людей.
Кроме того, Путин
выразил искренние слова признательности специалистам, которые выполняют особую миссию – обеспечивают сохранность Вечного огня в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата и на Поклонной горе в парке Победы.
"Убеждён, что вы и впредь будете беречь сложившиеся трудовые традиции, успешно решать поставленные задачи. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", - заключил он.