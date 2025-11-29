Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии прокомментировал закрытие Русского дома в Кишиневе - РИА Новости, 29.11.2025
15:14 29.11.2025 (обновлено: 15:26 29.11.2025)
Экс-премьер Молдавии прокомментировал закрытие Русского дома в Кишиневе
Экс-премьер Молдавии прокомментировал закрытие Русского дома в Кишиневе
в мире, россия, молдавия, кишинев, владимир филат, майя санду, дмитрий песков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Владимир Филат, Майя Санду, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Экс-премьер Молдавии прокомментировал закрытие Русского дома в Кишиневе

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Попытки властей Молдавии ограничить культурное пространство страны, включая закрытие Русского дома в Кишинёве, бессмысленны и вредны для многонационального обществ республики, заявил в комментарии РИА Новости экс-премьер страны Владимир Филат.
Ранее в парламенте Молдавии во втором чтении был принят закон о денонсации соглашения с Россией о создании культурных центров, что фактически означает закрытие Русского дома в Кишинёве (представительство Россотрудничества в Молдавии - ред.). Решение вызвало недовольство части общества, где считают, что ликвидация центра ограничит культурные права русскоязычных граждан и усилит напряжённость в многонациональной среде республики.
"Можно многое сделать плохое, а нынешняя власть в лице ПДС этим и занимается. Но вот культуру запретить невозможно. Я читал и буду читать на русском языке, для меня русская литература - это то, на чём я развивал свою личность. Шаги властей, направленные на удаление культурных и образовательных площадок, бессмысленные и вредны", - сказал Филат.
По словам экс-премьера, действия властей в сфере культуры и внутренней политики ведут к дальнейшей поляризации общества.
"То, что происходит, конечно, неправильно. Сказал бы "дураки", но это было бы мало сказано. Важно другое - нужно вернуть стране нормальную власть, которая руководствуется интересами граждан Республики Молдова и будущего этой страны. Общество у нас многонациональное, оно должно быть сплочённым, а не разделённым", - подчеркнул политик.
Филат добавил, что нынешняя власть продолжит принимать спорные решения до тех пор, пока у граждан не появится возможность реально влиять на курс страны.
"Пока мы не можем принимать решения, нам остаётся только реагировать. Реакции должны быть не только декларативными - протест не является только словесным. Когда люди отдельно, на своей кухне, сила малая. Когда люди объединяются, эта сила становится больше", - сказал он.
По словам политика, общество постепенно начнёт отвечать на действия власти "более решительно".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
