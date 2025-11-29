Экс-премьер Молдавии прокомментировал скандал с беспилотником

Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото

Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе

КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Скандал с появлением дрона на территории Молдавии власти страны использовали для переключения общественного внимания с дела о контрабанде оружия, которая представляет собой реальную угрозу безопасности и нейтральному статусу страны, заявил РИА Новости лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ), бывший премьер-министр Владимир Филат.

Молдавский МИД ранее сообщил, что вызвал российского посла Олега Озерова после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября. Один из них был якобы обнаружен на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района. Как указал посол России , представленная версия о якобы российском происхождении беспилотника сомнительна. До этого, 20 ноября, МИД республики вызывал посла РФ в связи с пролетом над территорией Молдавии неизвестного беспилотника. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что пролетевший над республикой дрон был российского производства.

"Появление дрона - это, конечно, плохо. Я не берусь сейчас давать определение, этим должны заниматься соответствующие органы. Но то, что этот дрон "гуляет" по Молдове, используется как инструмент для манипуляции. Этим дроном нужно бить по голове всех, кто делает из него пропаганду. Это - метод сменить повестку. Хотели, чтобы люди обсуждали дрон, а не контрабанду оружия", - сказал Филат

Политик подчеркнул, что в ситуации с задержанным в Румынии грузовиком с вооружением внимание должно быть сосредоточено на логистике перемещения оружия через территорию Молдавии.

"В конституции четко написано, что Молдова - нейтральная страна. А на территорию нейтральной страны оружие попало частями, складировалось, оформлялось в Кишиневе , проходило молдавскую таможню, пограничную полицию и только затем было выявлено румынской стороной. Проблема не на таможне - проблема на территории Республики Молдова", - отметил Филат.

По словам экс-премьера, масштаб схемы может быть значительно шире, чем официально озвучено.

"Если оружие поступало частями, это означает, что было больше транспортов. Мы не знаем, всё ли завезённое было обнаружено. Может быть, что-то осталось в стране и представляет риск. Неясно и то, является ли этот случай единственным, который дошёл до территории ЕС ", - добавил Филат.

Оппозиционер заявил, что правоохранительные органы и спецслужбы должны объяснить, как столь крупная партия оружия могла беспрепятственно перемещаться по стране.

"Чем занимались Служба информации и безопасности (аналог российского ФСБ – прим.), полиция, таможня? Финансирование у этих органов достаточное. Но факт остаётся фактом: у нас нет гарантий безопасности, которые должны обеспечивать государственные структуры", - сказал экс-премьер.

Политик подчеркнул, что пока власти не дадут ответы о происхождении оружия, маршрутах, целях и возможных организаторах схемы, уверенность граждан в безопасности страны будет подорвана.

"Пока мы не поймём, с какой целью это было сделано, и не убедимся, что государственные органы предотвратят повторение, Молдова будет жить в состоянии неуверенности в собственной безопасности", - резюмировал Филат.