В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца
В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца - РИА Новости, 29.11.2025
В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца
29.11.2025
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
сергиев посад
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца на территории комплекса по переработке отходов в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает подмосковный главк СК России.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что тело младенца нашли на территории комплекса по переработке отходов в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе, полицейские ищут его мать.
"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователями и криминалистами проведен осмотр, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность и местонахождение роженицы.
В подмосковной прокуратуре отметили, что на теле младенца видимых признаков насильственной смерти не имеется. Кроме того, установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль городская прокуратура.