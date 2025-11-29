Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца - РИА Новости, 29.11.2025
13:24 29.11.2025
В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца на территории комплекса по переработке отходов в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает... РИА Новости, 29.11.2025
происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), сергиев посад
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Сергиев Посад
В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца на территории комплекса по переработке отходов в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает подмосковный главк СК России.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что тело младенца нашли на территории комплекса по переработке отходов в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе, полицейские ищут его мать.
«

"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что следователями и криминалистами проведен осмотр, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность и местонахождение роженицы.
В подмосковной прокуратуре отметили, что на теле младенца видимых признаков насильственной смерти не имеется. Кроме того, установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль городская прокуратура.
