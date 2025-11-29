В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца на территории комплекса по переработке отходов в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает подмосковный главк СК России.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что тело младенца нашли на территории комплекса по переработке отходов в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе, полицейские ищут его мать.

« "По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что следователями и криминалистами проведен осмотр, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность и местонахождение роженицы.