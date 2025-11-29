Митрополита Феодосия, арестованного на Украине, отравили, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), арестованного на Украине по делу о госизмене, могли отравить, сообщил Союз православных журналистов.

"Стали известны подробности здоровья митрополита Черкасского и Каневского Феодосия и возможные причины его критического состояния. Есть основания утверждать, что иерарх был отравлен. <…> По словам медиков, в ходе диагностики и лечения будет проведено широкое исследование на наличие в организме архиерея отравляющих веществ. Владыка Феодосий был отравлен, предположительно, тяжелыми металлами", — говорится на сайте СПЖ

Накануне стало известно, что митрополита госпитализировали в критическом состоянии.

Как рассказали в Союзе со ссылкой на Черкасскую епархию, чуть более месяца назад у владыки появились признаки необычного недомогания. Это не было ни проявлением гипертонической болезни, ни заболеваний сердца, которыми архиерей страдает многие годы. У митрополита часто стала повышаться температура, были резкие скачки давления — от очень высоких показателей до критически низких. Самочувствие оставалось стабильно тяжелым, из-за чего владыке пришлось отменить или перенести на другие даты несколько богослужений и мероприятий.

На этой неделе состояние Феодосия резко ухудшилось, анализы показали увеличение ряда показателей в 10-15 раз по сравнению с нормой. По настоянию лечащего врача последовала госпитализация.

« "Продолжается сильная интоксикация, состояние пока относительно стабильное, но владыка остается в больнице. Исследования на яды могут продлиться около месяца", — указано в публикации.

Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре эту меру пресечения отменили, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Феодосию вменяют разжигание религиозной ненависти. В июне 2024-го суд назначил ему круглосуточный домашний арест на 60 суток. В конце октября СПЖ сообщал, что меру пресечения вновь продлили на два месяца.

Ситуация вокруг УПЦ

В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.