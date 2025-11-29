Рейтинг@Mail.ru
05:09 29.11.2025
Миронов предложил регистрировать сделки на авторынке через "Госуслуги"
Миронов предложил регистрировать сделки на авторынке через "Госуслуги"
общество, сергей миронов, гибдд мвд рф, экономика
Общество, Сергей Миронов, ГИБДД МВД РФ, Экономика
© Fotolia / ZinkevychПокупка машины
Покупка машины - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Fotolia / Zinkevych
Покупка машины. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов для защиты россиян от мошенников на авторынке предложил по обоюдному согласию участников сделки регистрировать и вносить информацию в реестр договоров купли-продажи через портал "Госуслуги".
Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях повышения прозрачности оборота транспортных средств, снижения нагрузки на правоохранительные органы и исключения возможностей для мошенничества и уклонения от налогов считаю целесообразным ввести порядок регистрации и внесения в реестр договоров купли-продажи транспортных средств при наличии воли сторон договора путем направления копии договора через портал "Госулуги", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что для упрощения процедуры покупки или продажи автомобилей на вторичном рынке россияне на свой страх и риск заключают договоры в простой письменной форме: без нотариального удостоверения и государственной регистрации самой сделки.
"Довольно долго такая форма не вызывала у людей никаких вопросов. Продавец получал деньги, покупатель забирал автомобиль, и уже потом сам занимался перерегистрацией транспорта. В худшем случае он мог вовремя не поставить машину на учёт в ГАИ, начинал нарушать ПДД, а штрафы ещё какое-то время приходили предыдущему владельцу", – добавил он.
Но, по словам лидера партии, на авторынке всё чаще стали встречаться более серьёзные злоупотребления, например, подделка подписей и использование подложных договоров купли-продажи, которые ведут к попыткам незаконно завладеть чужим автомобилем.
Миронов подчеркнул, что обычно такие правонарушения устанавливаются экспертизой, далее возбуждаются уголовные дела по статье о мошенничестве, и начинается длительная проверка обстоятельств заключения сделки, давности и подлинности документов, цепочки перехода права собственности, а всё это время настоящий владелец не может ездить на своём автомобиле.
"Для дополнительной защиты граждан от мошенников предлагаю по обоюдному согласию участников сделки регистрировать и вносить информацию в реестр договоров купли-продажи через портал "Госулуги". Это не отменяет существующую схему продажи транспорта на основе договора в простой письменной форме, однако регистрация на Госуслугах позволит автовладельцам усилить защиту сделки и подстраховаться на случай мошеннических действий со стороны покупателя или продавца", – сообщил глава думской фракции.
Он также отметил, что недавно в СМИ появились первые сигналы о том, что мошенническая схема по возвращению квартиры после продажи добросовестным покупателям начинает распространяться и на авторынок.
"В этой ситуации государство должно срочно установить дополнительный механизм регистрации сделок по продаже личного транспорта", – заключил Миронов.
Общество Сергей Миронов ГИБДД МВД РФ Экономика
 
 
