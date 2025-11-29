Миронов предложил регистрировать сделки на авторынке через "Госуслуги"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов для защиты россиян от мошенников на авторынке предложил по обоюдному согласию участников сделки регистрировать и вносить информацию в реестр договоров купли-продажи через портал "Госуслуги".

Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях повышения прозрачности оборота транспортных средств, снижения нагрузки на правоохранительные органы и исключения возможностей для мошенничества и уклонения от налогов считаю целесообразным ввести порядок регистрации и внесения в реестр договоров купли-продажи транспортных средств при наличии воли сторон договора путем направления копии договора через портал "Госулуги", - сказано в обращении.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что для упрощения процедуры покупки или продажи автомобилей на вторичном рынке россияне на свой страх и риск заключают договоры в простой письменной форме: без нотариального удостоверения и государственной регистрации самой сделки.

"Довольно долго такая форма не вызывала у людей никаких вопросов. Продавец получал деньги, покупатель забирал автомобиль, и уже потом сам занимался перерегистрацией транспорта. В худшем случае он мог вовремя не поставить машину на учёт в ГАИ , начинал нарушать ПДД, а штрафы ещё какое-то время приходили предыдущему владельцу", – добавил он.

Но, по словам лидера партии, на авторынке всё чаще стали встречаться более серьёзные злоупотребления, например, подделка подписей и использование подложных договоров купли-продажи, которые ведут к попыткам незаконно завладеть чужим автомобилем.

Миронов подчеркнул, что обычно такие правонарушения устанавливаются экспертизой, далее возбуждаются уголовные дела по статье о мошенничестве, и начинается длительная проверка обстоятельств заключения сделки, давности и подлинности документов, цепочки перехода права собственности, а всё это время настоящий владелец не может ездить на своём автомобиле.

« "Для дополнительной защиты граждан от мошенников предлагаю по обоюдному согласию участников сделки регистрировать и вносить информацию в реестр договоров купли-продажи через портал "Госулуги". Это не отменяет существующую схему продажи транспорта на основе договора в простой письменной форме, однако регистрация на Госуслугах позволит автовладельцам усилить защиту сделки и подстраховаться на случай мошеннических действий со стороны покупателя или продавца", – сообщил глава думской фракции.

Он также отметил, что недавно в СМИ появились первые сигналы о том, что мошенническая схема по возвращению квартиры после продажи добросовестным покупателям начинает распространяться и на авторынок.