Стало известно, что происходит с особняком Миндича в Тель-Авиве

ГЕРЦЛИЯ (Израиль), 29 ноя — РИА Новости. Дом украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который сбежал с Украины из-за коррупционного скандала, находится в элитном пригороде Тель-Авива Герцлии и пустует, выяснил корреспондент РИА Новости.

Особняк, утопающий в зелени, находится на шикарной улице Галей Тхелет в сотне метров от роскошного пляжа на побережье Средиземного моря. По соседству располагаются виллы послов иностранных государств, дипломатические представительства и элитная недвижимость израильских бизнесменов. Известно, что рядом также находится особняк украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).

Ранее в СМИ был опубликован счет на оплату муниципального налога, который владельцы и арендаторы недвижимости в Израиле платят каждые два месяца. Он и указывает на то, что данный особняк принадлежит Миндичу. В документе на иврите значатся имя и фамилия Тимура Миндича, а также адрес объекта недвижимости, за который необходимо уплатить земельный налог.

Дом, по всей видимости, какое-то время назад находился на ремонте, который так и не был закончен. Вокруг особняка разбросан строительный мусор, и все указывает на то, что в нем давно никто не живет. Охраны или обслуживающего персонала у дома нет. Соседний особняк также выглядит заброшенным.

Несколько человек, живущих по соседству, рассказали РИА Новости, что никогда не видели здесь Миндича.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.