Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, что происходит с особняком Миндича в Тель-Авиве - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 29.11.2025 (обновлено: 17:49 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/mindich-2058574233.html
Стало известно, что происходит с особняком Миндича в Тель-Авиве
Стало известно, что происходит с особняком Миндича в Тель-Авиве - РИА Новости, 29.11.2025
Стало известно, что происходит с особняком Миндича в Тель-Авиве
Дом украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который сбежал с Украины из-за коррупционного скандала, находится в элитном... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T10:03:00+03:00
2025-11-29T17:49:00+03:00
в мире
украина
средиземное море
израиль
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058571290_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85eb9122d9457471b5530effb63a78b3.jpg
https://ria.ru/20251111/mindich-2054095685.html
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058530662.html
https://ria.ru/20251129/ermak-2058563624.html
украина
средиземное море
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Особняк Миндича в элитном пригороде Тель-Авива
Особняк Миндича в элитном пригороде Тель-Авива.
2025-11-29T10:03
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058571290_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d0c5fffb3ae1570be1464b27438677a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, средиземное море, израиль, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Средиземное море, Израиль, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Стало известно, что происходит с особняком Миндича в Тель-Авиве

Особняк сбежавшего с Украины соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве пустует

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕРЦЛИЯ (Израиль), 29 ноя — РИА Новости. Дом украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который сбежал с Украины из-за коррупционного скандала, находится в элитном пригороде Тель-Авива Герцлии и пустует, выяснил корреспондент РИА Новости.
Особняк, утопающий в зелени, находится на шикарной улице Галей Тхелет в сотне метров от роскошного пляжа на побережье Средиземного моря. По соседству располагаются виллы послов иностранных государств, дипломатические представительства и элитная недвижимость израильских бизнесменов. Известно, что рядом также находится особняк украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Соратник Зеленского Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
11 ноября, 09:25
Ранее в СМИ был опубликован счет на оплату муниципального налога, который владельцы и арендаторы недвижимости в Израиле платят каждые два месяца. Он и указывает на то, что данный особняк принадлежит Миндичу. В документе на иврите значатся имя и фамилия Тимура Миндича, а также адрес объекта недвижимости, за который необходимо уплатить земельный налог.
Дом, по всей видимости, какое-то время назад находился на ремонте, который так и не был закончен. Вокруг особняка разбросан строительный мусор, и все указывает на то, что в нем давно никто не живет. Охраны или обслуживающего персонала у дома нет. Соседний особняк также выглядит заброшенным.
Несколько человек, живущих по соседству, рассказали РИА Новости, что никогда не видели здесь Миндича.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермака фактически уволило НАБУ, пишут СМИ
28 ноября, 23:06
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после отставки Ермака
Вчера, 08:32
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаСредиземное мореИзраильТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала