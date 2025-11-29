https://ria.ru/20251129/medvedchuk-2058665954.html
Медведчук рассказал, что интересовало экс-главу офиса Зеленского Ермака
Бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака интересовали исключительно вопросы доступа к энергоресурсам РФ через различные бизнес-схемы и получение... РИА Новости, 29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака интересовали исключительно вопросы доступа к энергоресурсам РФ через различные бизнес-схемы и получение выгоды личного обогащения, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Мне приходилось с ним общаться. Сказать о том, что он был человек примитивный и недалекий – означает ничего не сказать. Когда я как руководитель партии пытался обсуждать вопросы выполнения Минских соглашений и налаживания отношений с РФ
, он проявлял себя как человек ограниченный и не владеющий не только глубиной этих вопросов, но даже поверхностным пониманием того, насколько это важно и актуально было на тот момент для Украины
. Его интересовали в наших беседах исключительно вопросы возможности доступа к энергоресурсам России через различные бизнес-схемы и получение выгоды, естественно не для страны, а для личного обогащения", - рассказал Медведчук
.
Политик отметил, что подобное поведение еще тогда убедило его, что для Ермака
и для его хозяина главное не мир в стране, а коррупционные схемы – "для максимального использования кормушки, до которой они дорвались, придя к власти".
"Естественно, он не знал, что стратегия сосредоточения власти в одних руках не нова, и всегда заканчивается фиаско. Если власть сосредоточить в одних руках, то ее легко получить сторонним силам, убрав из игры любим способом того, кто захватил все рычаги. Когда оппонентам нечего терять они будут просто вынуждены пойти на устранение центра власти, пока власть не уничтожила их окончательно", - подчеркнул Медведчук.