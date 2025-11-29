Медведчук рассказал, что интересовало экс-главу офиса Зеленского Ермака

"Естественно, он не знал, что стратегия сосредоточения власти в одних руках не нова, и всегда заканчивается фиаско. Если власть сосредоточить в одних руках, то ее легко получить сторонним силам, убрав из игры любим способом того, кто захватил все рычаги. Когда оппонентам нечего терять они будут просто вынуждены пойти на устранение центра власти, пока власть не уничтожила их окончательно", - подчеркнул Медведчук.