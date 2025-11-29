Медведчук назвал Ермака главным идеологом войны в системе Зеленского

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был главным идеологом войны в системе главы киевского режима, что позволило ему сосредоточить в своих руках реальную власть в стране, хоть и нелегитимную, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.