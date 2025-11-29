Медведчук назвал Ермака главным идеологом войны в системе Зеленского

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был главным идеологом войны в системе главы киевского режима, что позволило ему сосредоточить в своих руках реальную власть в стране, хоть и нелегитимную, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Ермак был главным идеологом войны в системе украинской власти Зеленского. Эта позиция позволила ему сосредоточить в своих руках пусть нелегитимную, но вполне реальную власть в стране, на которую ни у кого не было противодействия. Любой, кто не то, что противодействовал, а хоть косо смотрел в сторону этой властной вертикали, обвинялся в работе на врага", - сообщил Медведчук.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.