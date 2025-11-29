Рейтинг@Mail.ru
Отрицать на сто процентов наличие жизни на Луне не стоит, заявил космонавт
Наука
 
02:32 29.11.2025
Отрицать на сто процентов наличие жизни на Луне не стоит, заявил космонавт
Отрицать на 100% наличие микрожизни на Луне нельзя, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт РФ Фёдор Юрчихин РИА Новости, 29.11.2025
луна
россия
земля
луна, россия, земля, федор юрчихин, михаил ковальчук, денис мантуров, курчатовский институт, роскосмос
Наука, Луна, Россия, Земля, Федор Юрчихин, Михаил Ковальчук, Денис Мантуров, Курчатовский институт, Роскосмос
Космонавт Юрчихин: отрицать наличие микрожизни на Луне нельзя

© NASA / Goddard/Lunar Reconnaissance OrbiterЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© NASA / Goddard/Lunar Reconnaissance Orbiter
Луна. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Отрицать на 100% наличие микрожизни на Луне нельзя, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт РФ Фёдор Юрчихин
"Есть такое понятие, как криптожизнь, или криптозоология. На Международной космической станции мы проводили несколько экспериментов. Мы брали анализы с внешней поверхности станции, и результаты показали, что на ней есть небольшие колонии микроорганизмов. То есть, представьте себе: плюс-минус 150, радиация, отсутствие воздуха, а они там есть и существуют. И нахождение микроорганизмов глубоко под землей, совершенно в других условиях, тоже показывает то, что жизнь достаточно сложная", - отметил Юрчихин.
Он напомнил и о другом эксперименте - "Биориск", в ходе которого на внешнюю сторону МКС были помещены личинки африканских комаров. Несмотря на месяцы, проведенные в космосе, они ожили.
"Это все подвигает к тому, что на 100% отрицать микрожизнь на поверхностях, под поверхностями других космических тел сегодня, наверное, никто не рискнет", - сказал Юрчихин, отвечая на вопрос, можем ли мы с уверенностью сказать, что на Луне нет жизни.
В настоящее время целый ряд стран реализует различные программы по освоению Луны, включая строительство баз и поселений. По словам президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, Луна должна стать "хабом" для отработки технологий, с помощью которых можно будет осуществлять полеты в дальний космос.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил, что Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности для обеспечения энергией космической станции на естественном спутнике Земли и отработки технологий для дальнейшего освоения космоса.
Согласно предварительным планам, международная лунная исследовательская станция должна быть создана к 2035 году. В конце прошлого года "Роскосмос" сообщал, что российскую ядерную энергоустановку для международной научной лунной станции планируется доставить туда в 2033-2035 годах.
Наука
 
 
