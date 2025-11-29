Отрицать на сто процентов наличие жизни на Луне не стоит, заявил космонавт

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Отрицать на 100% наличие микрожизни на Луне нельзя, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт РФ Фёдор Юрчихин
"Есть такое понятие, как криптожизнь, или криптозоология. На Международной космической станции мы проводили несколько экспериментов. Мы брали анализы с внешней поверхности станции, и результаты показали, что на ней есть небольшие колонии микроорганизмов. То есть, представьте себе: плюс-минус 150, радиация, отсутствие воздуха, а они там есть и существуют. И нахождение микроорганизмов глубоко под землей, совершенно в других условиях, тоже показывает то, что жизнь достаточно сложная", - отметил Юрчихин.
Он напомнил и о другом эксперименте - "Биориск", в ходе которого на внешнюю сторону МКС были помещены личинки африканских комаров. Несмотря на месяцы, проведенные в космосе, они ожили.
"Это все подвигает к тому, что на 100% отрицать микрожизнь на поверхностях, под поверхностями других космических тел сегодня, наверное, никто не рискнет", - сказал Юрчихин, отвечая на вопрос, можем ли мы с уверенностью сказать, что на Луне нет жизни.
В настоящее время целый ряд стран реализует различные программы по освоению Луны, включая строительство баз и поселений. По словам президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, Луна должна стать "хабом" для отработки технологий, с помощью которых можно будет осуществлять полеты в дальний космос.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил, что Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности для обеспечения энергией космической станции на естественном спутнике Земли и отработки технологий для дальнейшего освоения космоса.
Согласно предварительным планам, международная лунная исследовательская станция должна быть создана к 2035 году. В конце прошлого года "Роскосмос" сообщал, что российскую ядерную энергоустановку для международной научной лунной станции планируется доставить туда в 2033-2035 годах.