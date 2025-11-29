Рейтинг@Mail.ru
16:55 29.11.2025
В Лондоне проходит демонстрация в поддержку Палестины
в мире
израиль
палестина
великобритания
хамас
Демонстрации в центре Лондона в поддержку Палестины
Десятки тысяч человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины. Люди несут плакаты с призывами открыть доступ гуманитарным организациям в Газу. Они также выступают против "этнических чисток" в Палестине и наличия у Израиля ядерного оружия.
в мире, израиль, палестина, великобритания, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Великобритания, ХАМАС
В Лондоне проходит демонстрация в поддержку Палестины

В Лондоне проходит масштабная демонстрация в поддержку Палестины

ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Десятки тысяч человек в центре Лондона вышли на демонстрацию, приуроченную к Международному дню солидарности с палестинским народом, отмечаемому 29 ноября ООН, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы акции - "Кампания солидарности с Палестиной" и ряд групп, выступающих против действий Израиля в секторе Газа и поставок оружия Израилю Великобританией, в том числе "Стоп войне" (Stop the War).
28.11.2025
ООН потребовала расследовать убийства палестинцев израильскими поселенцами
28 ноября, 15:45
Участники акции под названием "Национальный марш за Палестину" начали собираться на улице Парк-лейн возле Гайд-парка в центре Лондона в полдень по местному времени (15.00 мск).
Многие демонстранты несут флаги Палестины и плакаты с призывами полностью открыть доступ гуманитарным организациям в Газу, против "этнических чисток" в Палестине и против обладания Израилем ядерного оружия.
Час спустя демонстранты прошли маршем до Даунинг-стрит в правительственном квартале и провели митинг.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
29.11.2025
Палестинские активисты разгромили редакцию газеты в Турине
Вчера, 00:26
 
