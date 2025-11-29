Рейтинг@Mail.ru
Около десяти человек пострадали во время протестов в Гисене, сообщили СМИ
14:51 29.11.2025 (обновлено: 17:09 29.11.2025)
Около десяти человек пострадали во время протестов в Гисене, сообщили СМИ
в мире
германия
саксония
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
германия
саксония
Bild: около десяти человек пострадали во время протестов против АдГ в Гисене

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Около десяти человек получили травмы во время протестов в Гисене против съезда новой молодежной организации оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), пишет Bild.
В субботу около 20 тысяч человек собрались на демонстрацию. Некоторые протестующие использовали сигнальные ракеты, бросали бутылки и камни в полицейских. Стражи порядка применили дубинки и водометы.
"Во время массовых протестов около десяти человек с легкими травмами обратились за медицинской помощью в местную университетскую больницу", — сообщило издание.
По словам представителя клиники, они получили медицинскую помощь и ушли, у пострадавших были травмы рук и ног. Полиция сообщила, что усилила оцепление для отражения дальнейших нападений. Несколько протестующих попытались прорваться в направлении комплекса, где проходит съезд, против них применили водомет.
© Getty Images / picture alliance / Boris RoesslerСтолкновения между полицией и протестующими в Гисене
Участники съезда прибывают на мероприятие на автобусах в сопровождении правоохранителей, чтобы преодолеть блокаду протестующих.
Как сообщила сопредседатель АдГ Алиса Вайдель, утром в субботу демонстранты избили депутата бундестага Юлиана Шмидта.
© Getty Images / picture alliance / Lando HassПротестующие против создания новой молодежной организации "Альтернатива для Германии" (АдГ) перекрыли дорогу в Гисене, Германия
Ожидалось, что учредительный съезд новой молодежной организации АдГ пройдет в Гисене в обстановке повышенной опасности из-за угроз и призывов к насилию со стороны политических оппонентов, в основном левого толка.
В январе года партия приняла решение распустить признанную правоэкстремистской молодежную организацию "Молодая альтернатива". Поводом стал арест членов "Саксонских сепаратистов" в начале ноября по подозрению в террористической деятельности и подготовке переворота. Среди них были члены саксонского отделения "Молодой альтернативы", АдГ сразу исключила их из партии.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В АдГ обвинили Мерца в утрате влияния Германии на мировой арене
22 ноября, 22:14
 
