Около десяти человек пострадали во время протестов в Гисене, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Около десяти человек получили травмы во время протестов в Гисене против съезда новой молодежной организации оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), пишет Bild

В субботу около 20 тысяч человек собрались на демонстрацию. Некоторые протестующие использовали сигнальные ракеты, бросали бутылки и камни в полицейских. Стражи порядка применили дубинки и водометы.

"Во время массовых протестов около десяти человек с легкими травмами обратились за медицинской помощью в местную университетскую больницу", — сообщило издание.

По словам представителя клиники, они получили медицинскую помощь и ушли, у пострадавших были травмы рук и ног. Полиция сообщила, что усилила оцепление для отражения дальнейших нападений. Несколько протестующих попытались прорваться в направлении комплекса, где проходит съезд, против них применили водомет.

Столкновения между полицией и протестующими в Гисене

Участники съезда прибывают на мероприятие на автобусах в сопровождении правоохранителей, чтобы преодолеть блокаду протестующих.

Как сообщила сопредседатель АдГ Алиса Вайдель, утром в субботу демонстранты избили депутата бундестага Юлиана Шмидта.

Протестующие против создания новой молодежной организации "Альтернатива для Германии" (АдГ) перекрыли дорогу в Гисене, Германия

Ожидалось, что учредительный съезд новой молодежной организации АдГ пройдет в Гисене в обстановке повышенной опасности из-за угроз и призывов к насилию со стороны политических оппонентов, в основном левого толка.