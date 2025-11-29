https://ria.ru/20251129/kuban-2058560440.html
На Кубани из-за атаки БПЛА загорелось подсобное хозяйство
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
краснодарский край
На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелось подсобное хозяйство