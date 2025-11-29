https://ria.ru/20251129/kuba-2058633497.html
Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами
Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами - РИА Новости, 29.11.2025
Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами
США в связи с развёртыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства, заявил РИА Новости, 29.11.2025
Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами
Глава МИД Кубы Паррилья: США создают электромагнитных помех над Карибами