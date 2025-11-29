Рейтинг@Mail.ru
Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами - РИА Новости, 29.11.2025
17:33 29.11.2025
Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами
США в связи с развёртыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства, заявил
Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами

МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. США в связи с развёртыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Осуждаем продолжающееся электромагнитное вмешательство в Карибском регионе, особенно над воздушным пространством Венесуэлы, вызванное оскорбительным и чрезвычайным военным развертыванием США", - написал министр в своем блоге в соцсети Х.
По словам Родригеса, происходящее является частью "эскалации военной агрессии и психологической войны" против Венесуэлы, направленной на "силовое свержение законного правительства этой братской нации".
В Гаване ранее неоднократно предупреждали о рисках дестабилизации в регионе и заявляли о поддержке суверенитета Венесуэлы.
Каракас - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Рейсы в Каракас остаются в расписании у авиакомпаний после заявления Трампа
Вчера, 17:07
 
