В КТК заявили о повреждении причала в результате атаки ВСУ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ, сообщили в Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ, сообщили в компании

« "В 04:06 мск в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", — говорится в релизе.

Дальнейшая эксплуатация выносного причала невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет, предварительно, нефть не попала в Черное море

Все погрузочные и иные операции на нефтетерминале были прекращены по введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию, танкеры отведены за пределы акватории.

"Полагаем, что атака на КТК – это атака и на интересы стран-участниц КТК. Подчеркнем, что уже третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права. Ранее атакованы были НПС "Кропоткинская", повреждения получил административный офис КТК в Новороссийске", — заявили в КТК.

В компании подчеркнули, что всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК признается важная роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц.

Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал КТК.

Терминал КТК имеет три выносных причальных устройства для погрузки нефти, при этом обычно работа идет с помощью двух, а третий находится в резерве. Два из них ввели эксплуатацию в 2001 году и они подлежат замене в 2026 году. Производство новых устройств находится на финальной стадии, завершение их изготовления ожидается в декабре.

Атаки ВСУ на объекты консорциума

Предыдущий налет дронов произошел во вторник, тогда повреждения получил административный корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду в 00:00 мск.

В конце сентября противник ударил по офису консорциума в центре города, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА.