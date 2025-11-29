Рейтинг@Mail.ru
В КТК заявили о повреждении причала в результате атаки ВСУ
11:53 29.11.2025 (обновлено: 12:35 29.11.2025)
В КТК заявили о повреждении причала в результате атаки ВСУ
В КТК заявили о повреждении причала в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 29.11.2025
В КТК заявили о повреждении причала в результате атаки ВСУ
Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ, сообщили в компании. РИА Новости, 29.11.2025
черное море, происшествия, каспийский трубопроводный консорциум-р
Черное море, Происшествия, Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р
В КТК заявили о повреждении причала в результате атаки ВСУ

Под Новороссийском беспилотные катера ВСУ атаковали один из трёх причалов КТК

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ, сообщили в компании.
«

"В 04:06 мск в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", — говорится в релизе.

Дальнейшая эксплуатация выносного причала невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет, предварительно, нефть не попала в Черное море.
Все погрузочные и иные операции на нефтетерминале были прекращены по введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию, танкеры отведены за пределы акватории.
"Полагаем, что атака на КТК – это атака и на интересы стран-участниц КТК. Подчеркнем, что уже третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права. Ранее атакованы были НПС "Кропоткинская", повреждения получил административный офис КТК в Новороссийске", — заявили в КТК.
В компании подчеркнули, что всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК признается важная роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Персонал и подрядчики КТК не пострадали при атаке ВСУ
Вчера, 11:41

Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал КТК.

Терминал КТК имеет три выносных причальных устройства для погрузки нефти, при этом обычно работа идет с помощью двух, а третий находится в резерве. Два из них ввели эксплуатацию в 2001 году и они подлежат замене в 2026 году. Производство новых устройств находится на финальной стадии, завершение их изготовления ожидается в декабре.

Атаки ВСУ на объекты консорциума

Предыдущий налет дронов произошел во вторник, тогда повреждения получил административный корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду в 00:00 мск.
В конце сентября противник ударил по офису консорциума в центре города, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия видит подрывную работу Киева на международное совместное предприятие. Он назвал удары по мирной энергической инфраструктуре террористическими.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Британские спецслужбы спланировали удары по КТК, заявил Бортников
16 октября, 09:15
 
Черное мореПроисшествияКаспийский Трубопроводный Консорциум-Р
 
 
