Сущность киевского режима начала открываться для всех, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов после увольнения главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заявил, что сегодня многим открывается сущность киевской банды, нанятой Западом для проекта "анти-России".
"Мы много говорили про сущность их команды. И думаю, сегодня все поняли, что такое банда, которую нанял Запад для проекта "анти-Россия". Оно и понятно: другого качества люди в таком проекте мараться не стали бы", - написал он в Telegram-канале.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Зеленский также подписал указ об увольнении Ермака с должности главы его офиса, свидетельствуют данные с сайта Зеленского.