"Под угрозой почти каждый город". Что началось в центре Европы
08:00 29.11.2025
"Под угрозой почти каждый город". Что началось в центре Европы
Пока Фридрих Мерц занят проблемами Украины, в Германии назрел беспрецедентный кризис. Большинство городов на грани банкротства. И это не досужие спекуляции...
© John Macdougall Полиция задерживает протестующего во время митинга в Берлине
Полиция задерживает протестующего во время митинга в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© John Macdougall
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока Фридрих Мерц занят проблемами Украины, в Германии назрел беспрецедентный кризис. Большинство городов на грани банкротства. И это не досужие спекуляции противников канцлера, а заявления официальных лиц. О том, что произойдет дальше, — в материале РИА Новости.

"На грани банкротства"

Будто пандемия и не заканчивалась: простые немцы все чаще предпочитают походу в кафе вечера дома. Причина, правда, другая.
"Традиционный выход в бар, на концерт становится для нас проблемой, потому что надо решать бытовые вопросы, — рассказывает Агнес из Берлина. — Когда у человека уже пара кредитов на ремонт или учебу, он старается покончить с ними быстрее, а не тратить время и деньги на развлечения".
© AP Photo / DPA/ Joerg CarstensenНочной клуб "Бергхайн", Берлин
Ночной клуб Бергхайн, Берлин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / DPA/ Joerg Carstensen
Ночной клуб "Бергхайн", Берлин
Реальные доходы населения просели. Выросли счета за коммунальные услуги, цены на продукты. По цепочке это бьет по малому и среднему бизнесу: спрос падает, предприятия закрываются. Как следствие — все меньше налогов поступает в казну.
Бургомистр Эссена Томас Куфен громко заявил о проблемах со страниц издания Bild. Этот город находится в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия (СР-В), крупнейшей в ФРГ. По словам Куфена, лишь десять из 396 городов и муниципалитетов СР-В могут представить сбалансированный бюджет. Остальные сталкиваются с огромными долгами.
"Почти каждый немецкий город сейчас на грани банкротства", — отметил мэр. По его оценке, показатели региона "можно уверенно экстраполировать на всю Германию".
© AP Photo / Martin MeissnerНовые немецкие автомобили в логистическом центре в Эссене, Германия
Новые немецкие автомобили в логистическом центре в Эссене, Германия - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Новые немецкие автомобили в логистическом центре в Эссене, Германия
В настоящее время общий дефицит бюджета всех немецких городов — 30 миллиардов евро. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году.
Лидирует Берлин с 4,3 миллиарда евро. Так же в верхней части антирейтинга — Дортмунд, Дюссельдорф и Кельн, уточняет немецкая пресса.
Тревогу бьет не только Куфен. Мэры столиц 13 из 16 федеральных земель уже обратились к Мерцу за финансовой поддержкой. Глава правительства ничего конкретного не пообещал, лишь призвал местные власти более рачительно расходовать средства. Оно и понятно: в условиях масштабной милитаризации и бесконечной помощи Украине федеральному руководству банально негде взять деньги на социальные нужды.

При чем здесь мигранты?

На дефицит влияет и миграция. Около 63 процентов всех получателей социальной помощи в Германии — иностранцы.
И речь не только о прямых выплатах и косвенных льготах, но и о многочисленных программах адаптации — языковых курсах и так далее. Единовременно свернуть их невозможно: это лишит немецких граждан работы и осложнит социализацию приезжих.
© AP Photo / Marko DrobnjakovicМигранты на границе Австрии
Мигранты на границы Австрии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Мигранты на границе Австрии
Разумеется, несмотря на все издержки и советы Мерца об экономии, федеральное правительство не оставляет регионы один на один с проблемой. Но помощь, которую государство оказывает местным властям, укладывается в рамки погрешности.
По словам того же Куфена, в ближайшие 12 лет по плану его город получит 335 миллионов евро — то есть, всего около 28 миллионов в год. "При удачном стечении обстоятельств этого хватит только на две с половиной школы", — отметил бургомистр.

Правительство не слышит

"Даже представители среднего класса, которым уже не нужно выплачивать кредит за жилье или автомобиль, вынуждены экономить, — говорит Кристофер из Кельна. — Падает число подписок на привычные услуги, прироста среди клиентов цифровых сервисов почти не наблюдается".
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГорода мира. Кельн
Города мира. Кельн - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Города мира. Кельн
По его словам, основной проблемой немцы считают нынешнюю политику правительства.
"Не скажу, что все конкретно против помощи Киеву или против мигрантов, — отмечает Кристофер. — Эти проблемы существовали и раньше в той или иной степени. Вопрос у людей возникает в связи с тем, что правительство не корректирует, а лишь усиливает этот курс и даже не пытается как-то компенсировать затраты населению, введя, например, налоговые льготы или дополнительные выплаты".

Что дальше?

Эта же проблема распространяется на все уровни. Подписавшие обращение к Мерцу мэры указывают: дело даже не в нехватке денег как таковых, а в забюрократизированном процессе выдачи грантов или льготных кредитов.
"Закрываются культурные центры, которые всегда пользовались поддержкой государства, но, конечно, сами себя не окупали, — рассказывает Виктор из Дюссельдорфа. — Причем, по словам их руководителей, деньги на работу выделены, но, чтобы их получить, надо доказать экономическую целесообразность существования таких учреждений".
© AP Photo / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине
Сокращение подобных программ закономерно ведет к тому, что, пусть и немногие в масштабе страны, но прежде трудоустроенные люди теряют работу. Найти новую — проблема. Либо они соглашаются на меньшие деньги, но тогда разницу с прежней зарплатой приходится компенсировать за счет тех самых кредитов.
"Публикации, подобные тем, что была на днях в Bild, конечно, не становятся сенсацией, — отмечает, в свою очередь, жительница Берлина Агнес. — Люди и так сами видят, что у них лично с деньгами проблемы. Но общего понимания, почему так происходит, нет. Сторонники Мерца, например, не принимают критику в его адрес и говорят, что надо просто больше работать. В этом смысле предупреждения мэра Эссена — хороший знак, он обозначил проблему как общую".
Впрочем, судя по поведению канцлера, ждать разворота в экономической политике ФРГ к социальной сфере не стоит. А это значит, что кризис будет лишь усиливаться.
