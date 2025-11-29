"Под угрозой почти каждый город". Что началось в центре Европы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока Фридрих Мерц занят проблемами Украины, в Германии назрел беспрецедентный кризис. Большинство городов на грани банкротства. И это не досужие спекуляции противников канцлера, а заявления официальных лиц. О том, что произойдет дальше, — в материале РИА Новости.

"На грани банкротства"

Будто пандемия и не заканчивалась: простые немцы все чаще предпочитают походу в кафе вечера дома. Причина, правда, другая.

"Традиционный выход в бар, на концерт становится для нас проблемой, потому что надо решать бытовые вопросы, — рассказывает Агнес из Берлина. — Когда у человека уже пара кредитов на ремонт или учебу, он старается покончить с ними быстрее, а не тратить время и деньги на развлечения".

Реальные доходы населения просели. Выросли счета за коммунальные услуги, цены на продукты. По цепочке это бьет по малому и среднему бизнесу: спрос падает, предприятия закрываются. Как следствие — все меньше налогов поступает в казну.

Бургомистр Эссена Томас Куфен громко заявил о проблемах со страниц издания Bild. Этот город находится в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия (СР-В), крупнейшей в ФРГ. По словам Куфена, лишь десять из 396 городов и муниципалитетов СР-В могут представить сбалансированный бюджет. Остальные сталкиваются с огромными долгами.

"Почти каждый немецкий город сейчас на грани банкротства", — отметил мэр. По его оценке, показатели региона "можно уверенно экстраполировать на всю Германию".

В настоящее время общий дефицит бюджета всех немецких городов — 30 миллиардов евро. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Лидирует Берлин с 4,3 миллиарда евро. Так же в верхней части антирейтинга — Дортмунд, Дюссельдорф и Кельн, уточняет немецкая пресса.

Тревогу бьет не только Куфен. Мэры столиц 13 из 16 федеральных земель уже обратились к Мерцу за финансовой поддержкой. Глава правительства ничего конкретного не пообещал, лишь призвал местные власти более рачительно расходовать средства. Оно и понятно: в условиях масштабной милитаризации и бесконечной помощи Украине федеральному руководству банально негде взять деньги на социальные нужды.

При чем здесь мигранты?

На дефицит влияет и миграция. Около 63 процентов всех получателей социальной помощи в Германии — иностранцы.

И речь не только о прямых выплатах и косвенных льготах, но и о многочисленных программах адаптации — языковых курсах и так далее. Единовременно свернуть их невозможно: это лишит немецких граждан работы и осложнит социализацию приезжих.

Разумеется, несмотря на все издержки и советы Мерца об экономии, федеральное правительство не оставляет регионы один на один с проблемой. Но помощь, которую государство оказывает местным властям, укладывается в рамки погрешности.

По словам того же Куфена, в ближайшие 12 лет по плану его город получит 335 миллионов евро — то есть, всего около 28 миллионов в год. "При удачном стечении обстоятельств этого хватит только на две с половиной школы", — отметил бургомистр.

Правительство не слышит

"Даже представители среднего класса, которым уже не нужно выплачивать кредит за жилье или автомобиль, вынуждены экономить, — говорит Кристофер из Кельна. — Падает число подписок на привычные услуги, прироста среди клиентов цифровых сервисов почти не наблюдается".

По его словам, основной проблемой немцы считают нынешнюю политику правительства.

"Не скажу, что все конкретно против помощи Киеву или против мигрантов, — отмечает Кристофер. — Эти проблемы существовали и раньше в той или иной степени. Вопрос у людей возникает в связи с тем, что правительство не корректирует, а лишь усиливает этот курс и даже не пытается как-то компенсировать затраты населению, введя, например, налоговые льготы или дополнительные выплаты".

Что дальше?

Эта же проблема распространяется на все уровни. Подписавшие обращение к Мерцу мэры указывают: дело даже не в нехватке денег как таковых, а в забюрократизированном процессе выдачи грантов или льготных кредитов.

"Закрываются культурные центры, которые всегда пользовались поддержкой государства, но, конечно, сами себя не окупали, — рассказывает Виктор из Дюссельдорфа. — Причем, по словам их руководителей, деньги на работу выделены, но, чтобы их получить, надо доказать экономическую целесообразность существования таких учреждений".

Сокращение подобных программ закономерно ведет к тому, что, пусть и немногие в масштабе страны, но прежде трудоустроенные люди теряют работу. Найти новую — проблема. Либо они соглашаются на меньшие деньги, но тогда разницу с прежней зарплатой приходится компенсировать за счет тех самых кредитов.

"Публикации, подобные тем, что была на днях в Bild, конечно, не становятся сенсацией, — отмечает, в свою очередь, жительница Берлина Агнес. — Люди и так сами видят, что у них лично с деньгами проблемы. Но общего понимания, почему так происходит, нет. Сторонники Мерца, например, не принимают критику в его адрес и говорят, что надо просто больше работать. В этом смысле предупреждения мэра Эссена — хороший знак, он обозначил проблему как общую".