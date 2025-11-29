Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказал, что делать, если с банковской карты украли деньги - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/krazha-2058556999.html
Адвокат рассказал, что делать, если с банковской карты украли деньги
Адвокат рассказал, что делать, если с банковской карты украли деньги - РИА Новости, 29.11.2025
Адвокат рассказал, что делать, если с банковской карты украли деньги
Если с банковской карты украли деньги, необходимо заблокировать ее, после чего обратиться в полицию, а также в банк с заявлением о несанкционированном снятии... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T06:34:00+03:00
2025-11-29T06:34:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100131/04/1001310492_0:128:2500:1534_1920x0_80_0_0_574319b7036ec656d9618e82704142cb.jpg
https://ria.ru/20250722/perevod-2030514998.html
https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100131/04/1001310492_144:0:2357:1660_1920x0_80_0_0_45d9ada7c25843a729382f9862a32187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Адвокат рассказал, что делать, если с банковской карты украли деньги

Адвокат Талызин: если с банковской карты украли деньги, нужно заблокировать ее

© Fotolia / svortБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Fotolia / svort
Банковская карта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Если с банковской карты украли деньги, необходимо заблокировать ее, после чего обратиться в полицию, а также в банк с заявлением о несанкционированном снятии денежных средств, рассказал РИА Новости адвокат Межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Денис Талызин.
"Во-первых, если на карте остались средства, необходимо заблокировать карту. Для этого нужно позвонить в кредитное учреждение или в банковском приложении нажать на соответствующую кнопку. Это поможет избежать дальнейших финансовых потерь", - сообщил он.
Карта и телефон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца
22 июля, 02:15
Во-вторых, гражданину следует обратиться в банк с заявлением о несанкционированном снятии денежных средств с просьбой аннулировать операцию (операции) и сделать возврат украденных денег, добавил он.
"По закону банк обязан рассмотреть заявление пострадавшего клиента и вернуть деньги, если соблюдаются два условия: если о краже денег банк извещен не позднее следующего дня после подозрительной/преступной/мошеннической операции и если клиент не нарушил правила безопасности при использовании карты. Так, если человек по своей воле сообщил данные карты и ее пин-код постороннему лицу, деньги не вернут", - уточнил Талызин.
Также, по его словам, как можно скорее нужно обратиться в отдел полиции по месту расположения офиса банка, где был открыт банковский счет, с которого похитили деньги. "В отделе полиции напишите подробное заявление о совершении преступления - кражи денежных средств или мошенничестве (о мошенничестве - если деньги перевел сам владелец карты под воздействием обмана со стороны неизвестных лиц). Правоохранительные органы рассмотрят заявление, возбудят уголовное дело и примут необходимые меры", - уточнил он.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту
10 марта, 09:33
В-четвертых, после возбуждения уголовного дела следует подготовить и заявить гражданский иск (в рамках уголовного дела) о взыскании похищенных денежных средств с участвовавших в преступлении лиц. С гражданским иском нужно обратиться в суд к лицу или лицам, на чей счет были переведены похищенные деньги, с просьбой взыскать денежные средства на основании неосновательного обогащения, добавил адвокат.
Также он отметил, что следует подготовить и заявить аналогичный гражданский иск в суд общей юрисдикции. Это разные процедуры и разные иски, однако служат они достижению общей цели - компенсации украденных средств, уточнил Талызин.
"Несколько рекомендаций, как повысить безопасность своих денежных средств на банковском счету. Во-первых, никому никогда не сообщайте полный номер карты, срок действия, CVC/CVV-код (3 цифры на обороте), код из SMS. Во-вторых, включите смс-уведомления о всех операциях. В-третьих, установите лимиты на операции по карте. Это дополнительно защитит денежные средства от хищения", - заключил он.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала