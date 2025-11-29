Рейтинг@Mail.ru
"Подходит к концу". На Западе сделали громкое заявление об СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 29.11.2025 (обновлено: 19:35 29.11.2025)
"Подходит к концу". На Западе сделали громкое заявление об СВО
"Подходит к концу". На Западе сделали громкое заявление об СВО - РИА Новости, 29.11.2025
"Подходит к концу". На Западе сделали громкое заявление об СВО
Конфликт на Украине близится к завершению, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя скорый РИА Новости, 29.11.2025
украина, сша, россия, золтан кошкович, виктор орбан, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Золтан Кошкович, Виктор Орбан, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
"Подходит к концу". На Западе сделали громкое заявление об СВО

Кошкович: украинский конфликт подходит к завершению

Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине близится к завершению, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя скорый визит делегации из Киева в США.
"Вероятно, украинская сторона во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе. Конфликт подходит к концу", — считает он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта
Вчера, 16:18
Аналитик отметил, что "единственным европейским голосом на переговорах будет голос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в США для участия в переговорном процессе.
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В четверг президент Владимир Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Европа боится признать проигрыш в конфликте на Украине, заявил Орбан
Вчера, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияЗолтан КошковичВиктор ОрбанРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
