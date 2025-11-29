"Подходит к концу". На Западе сделали громкое заявление об СВО

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине близится к завершению, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя скорый визит делегации из Киева в США.
Аналитик отметил, что "единственным европейским голосом на переговорах будет голос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в США для участия в переговорном процессе.
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В четверг президент Владимир Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.