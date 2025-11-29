Рейтинг@Mail.ru
Юбилейный конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет
29.11.2025
Юбилейный конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет
Юбилейный конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет - РИА Новости, 29.11.2025
Юбилейный конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет
Юбилейный Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет: в несколько раз увеличилось количество участников и мероприятий, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2025
Наука
Юбилейный конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет

Юбилейный V Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за свою историю

СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Юбилейный Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет: в несколько раз увеличилось количество участников и мероприятий, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".
"26-28 ноября 2025 года юбилейный V Конгресс молодых ученых убедительно продемонстрировал результаты пятилетней работы – Конгресс стал самым масштабным за всю историю. За 5 лет в три раза увеличилось число участников конгресса, а количество стран-участниц выросло в 4 раза", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Фонда отметили, что на площадке Конгресса состоялось 550 мероприятий - гости и участники посетили деловые встречи и выставки, дискуссии и лекции, научные битвы и мастер-классы, кинопоказы, интеллектуальные игры и презентации. Модераторами и спикерами Конгресса стали более 1 тысячи человек.
Молодые учёные, принимая участие в мероприятиях такого масштаба как Конгресс молодых ученых, могут быть в курсе векторов развития страны, вызовов и международных трендов, а также принимать участие в их создании и реализации, заявил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков. Он отметил, что "наука и развитие технологий, появление отечественных технологичных продуктов и выход их на международный рынок — это ключевой приоритет для государства на 10 лет".
Участники Конгресса имели возможность не только обмениваться знаниями и опытом, но и насладиться культурной, спортивной и вечерней научно-развлекательной программами, всего прошло более 40 таких мероприятий.
В Фонде также рассказали, что в этом году Конгресс поддержали более 20 ведущих научно-технологических компаний России, таким образом, количество деловых партнеров увеличилось на 25%.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус 26-28 ноября. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Федеральная территория "Сириус"
 
 
