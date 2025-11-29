СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Юбилейный Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет: в несколько раз увеличилось количество участников и мероприятий, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".
"26-28 ноября 2025 года юбилейный V Конгресс молодых ученых убедительно продемонстрировал результаты пятилетней работы – Конгресс стал самым масштабным за всю историю. За 5 лет в три раза увеличилось число участников конгресса, а количество стран-участниц выросло в 4 раза", - говорится в сообщении.
В Сириусе заложили "Аллею науки и будущего"
Вчера, 00:45
В пресс-службе Фонда отметили, что на площадке Конгресса состоялось 550 мероприятий - гости и участники посетили деловые встречи и выставки, дискуссии и лекции, научные битвы и мастер-классы, кинопоказы, интеллектуальные игры и презентации. Модераторами и спикерами Конгресса стали более 1 тысячи человек.
Молодые учёные, принимая участие в мероприятиях такого масштаба как Конгресс молодых ученых, могут быть в курсе векторов развития страны, вызовов и международных трендов, а также принимать участие в их создании и реализации, заявил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков. Он отметил, что "наука и развитие технологий, появление отечественных технологичных продуктов и выход их на международный рынок — это ключевой приоритет для государства на 10 лет".
Участники Конгресса имели возможность не только обмениваться знаниями и опытом, но и насладиться культурной, спортивной и вечерней научно-развлекательной программами, всего прошло более 40 таких мероприятий.
В Фонде также рассказали, что в этом году Конгресс поддержали более 20 ведущих научно-технологических компаний России, таким образом, количество деловых партнеров увеличилось на 25%.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус 26-28 ноября. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
В России увеличат число грантов для молодых ученых
28 ноября, 22:10