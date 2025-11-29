В Колумбии отреагировали на военное присутствие США в Карибском регионе

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Военное присутствие США в Карибском регионе направлено на то, чтобы его изолировать, считает глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио.

"Это военное присутствие является предлогом, который в конечном счете направлен на изоляцию региона, что сказывается на торговле, а теперь с угрозами и на воздушном пространстве, и приводит к определенному экономическому ухудшению в регионе", - добавила Вильявисенсио.