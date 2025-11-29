Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии отреагировали на военное присутствие США в Карибском регионе - РИА Новости, 29.11.2025
14:10 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/kolumbija-2058604791.html
В Колумбии отреагировали на военное присутствие США в Карибском регионе
В Колумбии отреагировали на военное присутствие США в Карибском регионе - РИА Новости, 29.11.2025
В Колумбии отреагировали на военное присутствие США в Карибском регионе
Военное присутствие США в Карибском регионе направлено на то, чтобы его изолировать, считает глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T14:10:00+03:00
2025-11-29T14:10:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
колумбия
дональд трамп
николас мадуро
nbc
сша
венесуэла
колумбия
в мире, сша, венесуэла, колумбия, дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
В Колумбии отреагировали на военное присутствие США в Карибском регионе

Вильявисенсио: США военным присутствием хотят изолировать Карибский регион

© AP Photo / Jeremias Gonzalez Американские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Военное присутствие США в Карибском регионе направлено на то, чтобы его изолировать, считает глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио.
В интервью итальянской газете Repubblica она назвала военное присутствие США в регионе "чрезмерным" и "ненужным".
Морские пехотинцы проводят учения с боевой стрельбой на палубе десантного корабля USS San Antonio в Карибском море - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
WP: США начали разворачивать группировку войск в Карибском бассейне
1 ноября, 17:09
"Это военное присутствие является предлогом, который в конечном счете направлен на изоляцию региона, что сказывается на торговле, а теперь с угрозами и на воздушном пространстве, и приводит к определенному экономическому ухудшению в регионе", - добавила Вильявисенсио.
Отвечая на вопрос о мотивах президента США Дональда Трампа, глава МИД южноамериканской страны подчеркнула, что нефтяные запасы Венесуэлы чрезвычайно привлекательны для основанной на ископаемом топливе экономики США.
"Исходя из предположения, что нет другого выхода, кроме как прибегнуть к силе, (Трамп - ред.) пытается атаковать регион с помощью ряда умышленно сконструированных нарративов, таких как существование "Картеля солнц" (Cartel de los Soles)", - отметила Вильявисенсио.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC 27 сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Колумбии считают, что подвергшиеся ударам США катера перевозили наркотики
8 ноября, 05:02
 
В мире США Венесуэла Колумбия Дональд Трамп Николас Мадуро NBC
 
 
