Продажи книги Водолазкина "Авиатор" резко выросли после выхода экранизации

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Продажи романа Евгения Водолазкина "Авиатор", изданного впервые в 2016 году, выросли на "Литрес" на 92 процента после выхода в прокат экранизации режиссера Егора Михалкова-Кончаловского.

"За неделю в российском прокате фильм Егора Кончаловского "Авиатор" по роману Евгения Водолазкина поднял продажи книги на "Литрес" на 92 процента — и она возглавила топ", — сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Кинокартина на экранах страны с 20 ноября.

"Рост продаж романа "Авиатор" в сети "Московский дом книги" составил 80 процентов после выхода одноименного фильма в России", — сообщила РИА Новости гендиректор МДК Анна Солукова.

По словам Марины Каменевой, гендиректора книжного магазина "Москва", продажи романа увеличились в пять раз, и продолжают расти.

Федеральная сеть магазинов “Читай-город” зафиксировала увеличение продаж книги “Авиатор” на 40 процентов.

"Совокупно было куплено более 160 тысяч экземпляров книг Водолазкина", — сообщали РИА Новости в сети.

Анонсирование выхода фильма также повлиял на рейтинг топ-пять самых продаваемых романов этого автора в "Читай-городе" за последние 30 дней: на первом месте оказался "Авиатор", на втором — "Лавр", на третьем — "Чагин", на четвертом — "Брисбен", на пятом — "Оправдание Острова".

По информации ЕАИС, по итогам первой недели в прокате "Авиатор" занимает второе место в рейтинге собравших кассу, уступая блокбастеру "Иллюзия обмана". Общие сборы составили более 100 миллионов рублей. Кинокартину посмотрели более 220 тысяч зрителей.