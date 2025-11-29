Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
04:11 29.11.2025
Продажи книги Водолазкина "Авиатор" резко выросли после выхода экранизации
Продажи книги Водолазкина "Авиатор" резко выросли после выхода экранизации
Продажи книги Водолазкина "Авиатор" резко выросли после выхода экранизации

Литрес: продажи книги "Авиатор" Водолазкина выросли на 92 процента из-за фильма

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Продажи романа Евгения Водолазкина "Авиатор", изданного впервые в 2016 году, выросли на "Литрес" на 92 процента после выхода в прокат экранизации режиссера Егора Михалкова-Кончаловского.
"За неделю в российском прокате фильм Егора Кончаловского "Авиатор" по роману Евгения Водолазкина поднял продажи книги на "Литрес" на 92 процента — и она возглавила топ", — сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Кинокартина на экранах страны с 20 ноября.
"Рост продаж романа "Авиатор" в сети "Московский дом книги" составил 80 процентов после выхода одноименного фильма в России", — сообщила РИА Новости гендиректор МДК Анна Солукова.
По словам Марины Каменевой, гендиректора книжного магазина "Москва", продажи романа увеличились в пять раз, и продолжают расти.
Федеральная сеть магазинов “Читай-город” зафиксировала увеличение продаж книги “Авиатор” на 40 процентов.
"Совокупно было куплено более 160 тысяч экземпляров книг Водолазкина", — сообщали РИА Новости в сети.
Анонсирование выхода фильма также повлиял на рейтинг топ-пять самых продаваемых романов этого автора в "Читай-городе" за последние 30 дней: на первом месте оказался "Авиатор", на втором — "Лавр", на третьем — "Чагин", на четвертом — "Брисбен", на пятом — "Оправдание Острова".
По информации ЕАИС, по итогам первой недели в прокате "Авиатор" занимает второе место в рейтинге собравших кассу, уступая блокбастеру "Иллюзия обмана". Общие сборы составили более 100 миллионов рублей. Кинокартину посмотрели более 220 тысяч зрителей.
По сюжету картины, в 2026 году группа ученых во главе с профессором Гейгером (Константин Хабенский) обнаруживает в подземельях Соловецкого монастыря комнату с ледяными саркофагами, в которых лежат 13 тел. Это участники в тайном эксперименте по крионике, проводившемся здесь в 20-х годах XX века. И только один из них выжил. После разморозки он постепенно вспоминает свое имя — Иннокентий Платонов (Александр Горбатов). В прошлом он был авиаконструктором, из-за ряда трагических событий герой оказался в тюремном лагере, потеряв семью, работу и любимую девушку.
