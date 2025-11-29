Рейтинг@Mail.ru
19:24 29.11.2025 (обновлено: 21:01 29.11.2025)
Уиткофф предложил Киеву решать с США вопрос пошлин, а не ракет, пишет WSJ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Киеву добиваться освобождения от американских пошлин вместо поставок Tomahawk, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 29.11.2025
WSJ: Уиткофф предложил Киеву просить у США не Tomahawk, а освобождения от пошлин

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Киеву добиваться освобождения от американских пошлин вместо поставок Tomahawk, пишет Wall Street Journal.
"Уиткофф призвал украинских чиновников попробовать другую тактику: какой смысл в горстке ракет (Tomahawk. — Прим. ред.)? Вместо этого он призвал Украину обратиться к Трампу с просьбой о десятилетнем освобождении от пошлин", — говорится в публикации.
На прошлой неделе издание Washington Post писало, что американские чиновники рассматривают возможность передать Киеву это оружие вместо размещения европейских войск на Украине в случае достижения мирного соглашения.
Дональд Трамп, комментируя возможное решение о поставках Tomahawk, заявлял, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то что располагают большим количеством ракет.
Президент Владимир Путин называл разговоры о передаче Украине Tomahawk попыткой эскалации. Он подчеркивал, что ответ России в случае ударов этими ракетами по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим.
