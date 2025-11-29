Рейтинг@Mail.ru
В Киеве вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 29.11.2025
10:39 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/kiev-2058577913.html
В Киеве вновь прогремели взрывы
Новые взрывы прогремели в субботу в Киеве и окрестностях на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 29.11.2025
В Киеве и окрестностях прогремели взрывы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в субботу в Киеве и окрестностях на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф".
Ранее в субботу о взрывах в Киеве сообщало агентство "Укринформ".
"В Киеве и пригороде снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Чернигове прогремел взрыв
28 ноября, 19:31
 
